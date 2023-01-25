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生不出孩子但公婆一樣疼…正當她還在感動時　聽到超心寒對話

▲▼扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO生不出孩子但備受公婆疼愛，她還在感動自己遇到好長輩時，聽到超心寒對話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名人妻不孕，但公婆依舊疼惜，尤其婆婆還說，「育幼院那麼多可憐的孩子，如果想要再去領養」等安慰言語，讓人妻深深感動，覺得遇到天使長輩，結果某日在家聽到小嬸跟其9歲孩子的對話，徹底傷到人妻的心，直呼「真的聽不下去…」並將經歷PO上臉書，網友看到紛紛留言鼓勵。

人妻在臉書社團【匿名2公社】PO文說，「我是個無福生養孩子的女人，但我的天使公公婆婆一點也不怪我，尤其是婆婆，她在我公公和老公面前說，沒有小孩就算了，育幼院那麼多可憐的孩子，如果想要，去領養一個回來，怕一個孤單，那就二個；婆婆還一直說懷孕很辛苦，生的時候真的會要人命…什麼有的沒有的，反正就是一些懷孕的缺點，害我忍不住笑出來，但沒想到…」

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人妻接著說，「有天晚上全家烤肉，小嬸跟9歲的孩子進去家裡面，沒多久婆婆叫我陪她一起拿東西，我們卻聽到了小嬸對小孩子說，『你要對阿北和伯母好一點，因為他們沒有小孩，你回來這裡看到他們嘴巴甜一點，這樣他們以後才會把房子和土地全部都留給你，你就不用自己拼得那麼辛苦』孩子還回答說，『那我就會變有錢人了』」

後來小嬸母子繼續討論，但傷心的人妻已經聽不下去，默默地離開…並感嘆說，「原來小嬸，妳對我好是有原因的，心寒…」網友看到紛紛留言，「在世的時候花完就好了，不用留給誰」、「誰先見上帝還不知道勒」、「那就沒有懸念了，領養吧」、「怎麼會有這樣教小孩不勞而獲的媽媽」、「她是髒東西」

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