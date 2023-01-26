即將喜迎三寶　蔣萬安小緊張：想請出「神救援」來幫忙

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安妻子石舫亘1月底將產下第三胎。蔣萬安26日受訪表示，有點小緊張，二寶還是很小、三寶要出生，還是比較擔心後續照顧，也在想是不是要請出神救援阿公阿嬤 、爺爺奶奶來幫忙。不過蔣也說，他還是以公務為重，但有空檔時，會盡量花時間陪太太。

▲蔣萬安出席光華商場數位新天地新春開市儀式。（圖／記者謝盛帆攝）



對於月底將喜迎三寶，蔣萬安說，預產期大概在1月底，所以這幾天有可能三寶就會來報到。至於取名，蔣說，還在跟太太討論，也會跟得立（大兒子）討論，但會依照過去「得」字輩命名，第三個字會特別思考，以符合對三寶的期待。

而大兒子蔣得立提議取名「得正」，蔣萬安笑說，這是得立自己的發想，自己叫得立，立正立正，第三個寶寶「得正」，其實還沒確定，這幾天做最後討論。

媒體追問，準備迎接三寶是否會緊張？蔣萬安說，第三個寶貝就平常心，但還是有點小緊張，二寶還是很小、三寶要出生，還是比較擔心後續照顧，也在想是不是要請出神救援阿公阿嬤、爺爺奶奶來幫忙。

蔣萬安說，太太這段時間非常辛苦，三寶出生後，要先讓她好好坐月子休息，我們都會來做後續安排。

至於是否會陪產？蔣萬安強調，「會，一定會陪太太，這是最重要的」，而他也會盡量找出時間，在太太坐月子時候盡量陪她，讓她的身體能盡快恢復好。