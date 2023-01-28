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大陸 大陸焦點 特派現場

高端手搖飲！3百元「燕窩+奶茶」　逆勢操作瞄準陸「金領」族群

記者任以芳／北京報導

大陸走過疫情這三年終於徹底解封，過去一千多個日子裡，受到封控、靜默等政策，嚴重衝擊餐飲行業，根據《企查查》數據顯示240萬家實體店撐不下去倒閉，也有逆勢成長的案例。北京一間手搖飲茶牛茶推出高端燕窩創意飲品，加入奶茶、果汁、酸奶等，一杯最貴的燕窩引賣到188元人民幣。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問牛茶創辦人兼總經理肖榮表示，疫情三年成功展店，累積大量死忠客戶。

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京手搖飲競爭激烈，殺入高端消費加入「燕窩」 。（圖／記者任以芳攝）

北京疫情解封初期，各大商場瞬間回到2019年盛況，到處都是人群。來到北京金融街購物中心匯集各家高檔餐廳，以及時尚奢侈品專櫃，疫情期間能在大商場生存下來業者不是苦撐就是燒錢，但唯獨一家專賣燕窩茶飲店「牛茶」營業額隱定成長，甚至到外省展店，強韌經營能力有如店名一樣，非常的「牛」。

靠近櫃檯點餐，飲料出品最重要環節，加入熬煮好透明軟嫩的燕窩，每一杯都要經過磅秤精準測量公克數。現場店員都會細心解說，「這是來自東南亞金絲燕窩，對身體很好，養顏美容、增強免疫力。」不少好奇客人詢問，「一次加多少燕窩？」店員回答，「一杯是40克，濃度是70%。」

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲一次加入40克燕窩飲，一杯售價將近3百元 。（圖／記者任以芳攝）

仔細看飲料價格不便宜，不含燕窩最便宜的一杯飲料22元（單位：人民幣，同下），有加入燕窩平均價位落在50、70元上下，換算一杯近300塊台幣，部分分店最貴的一碗燕窩飲賣到188元，折合846元台幣。相較其他手搖飲店，「牛茶」定位偏中上的定價區間，這三年來客量和外賣持續成長。

當初「牛茶」創立後隔一年遇到疫情，為何還能逆勢操作？創辦人兼總經理肖榮接受訪問時表示，之前考慮對標大陸很火紅品牌「喜茶」，但之後也是走上降價或加盟，分店越開越多似乎沒有新鮮感。

肖榮進一步說，「一開始定位沒有要瞄准茶飲賽道，手搖飲市場太內卷競爭，想做不一樣東西，希望傳遞給顧客很珍貴的感覺。因為會購買奢侈品的人，他更在乎生活的品質，我們其實想提供顧客高品質的生活配套方式，作為我們今後發展的定位。」

決定好經營方向後，肖榮的團隊從東南亞尋覓品質好、供貨穩的燕窩，開始研發創意飲品，試著加入奶茶、果汁等，口感喝起來相當清爽，沒有衝突感。接受訪問北京吳小姐說，「我之前也會單點燕窩，加入奶茶後口感十分新奇驚艷。」

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲燕窩飲品也受北京家庭喜愛 。（圖／記者任以芳攝）

記者也觀察，現場顧客不只有女性，男性比例也不少，多半都是點平均50到70元價位燕窩飲料，還有家長帶孩子來消費，一家四口喝下來也要300多元，換算1300多塊台幣。接受訪問的林先生表示，「疫情解封帶孩子來嚐鮮，味道真的不錯，比起傳統手搖飲，燕窩也很健康營養，價格也是我們可以接受範圍。」

每回聽見消費者正面反饋，肖榮稍稍鬆了一口氣，「珍貴」行銷策略奏效了，至於談到後疫情時代，普通消費者收入減少，將出現「消費降級」現象。肖榮認為，有錢人未來還是很有錢，「消費降級」反應只是反映在大眾消費上，比方買房、買車或金融投資，「其實對於一杯飲品幾十塊錢，其實也還好，反而你花個50、80喝一杯自己很滿足的飲品，也是一種小確幸。」

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

手搖飲推出會員制、燕窩禮盒 。（圖／記者任以芳攝）

不甘心只賣一杯兩杯的零碎生意，既然定位燕窩飲品，得擴大高端消費者需求，推出燕窩禮盒以及會員制度。肖榮直言，「牛茶」目標客戶不是月薪3000元的打工族，而是月入5萬以上的「金領」，平均每次會員充值至少有1到2萬元，復購率最高的還有1萬元的燕窩套餐禮盒，「這些高淨值收入人群、高復購率消費者，有助於我們跨越行業的內卷週期」。

談到行銷策略，「牛茶」放棄傳統的促銷優惠思維，開業至今從來沒有推出「買一送一」，各大美食名台APP也沒有打折優惠獲送優惠券，推出「飢餓行銷」。肖榮反問，「作為高端消費者你喜歡排隊嗎？你看過LV跟愛馬仕打折嗎？」

▲▼ 燕窩品飲、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京牛茶創辦人兼總經理肖榮。（圖／記者任以芳攝）

創立維繫品牌是一條很長遠的路，相較其他競爭對手，動輒2、3千家分店雄心壯志，肖榮謙虛的說，「目標只想累積更好的口碑跟聲譽。沒有做千家店的打算，目標全大陸有111家店就夠了。」

緊抓大陸手搖飲市場「稀缺性」的空白，肖榮開分店小心翼翼，評估再評估，就怕顧客認為沒有VIP感，變得不稀奇。「不能這邊一家店、馬路對面又一家。我希望顧客是尊貴的，如果很輕易的都能買到這杯飲料，對顧客來說，我們的價值又在哪裡？」

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燕窩手搖飲北京

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