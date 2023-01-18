廖老大狂批自家茶坊難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

記者劉昌松／台北報導

賽車網紅廖老大(廖志賢)創立的手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，全盛時期在全台有500間加盟店，去年底先後爆發消費者抱怨茶味淡、臭酸等品質爭議，廖老大在直播時甚至點名部分店家「超難喝」，「甘蔗青茶臭酸的」，各店生意大幅下滑，有加盟主另尋加盟管道後，18日一起到台北地檢署，控告廖老大涉嫌詐欺、加重誹謗等罪。

▲多名手搖飲加盟主到北檢控告廖老大涉嫌詐欺、誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

自稱加盟主的阿祥表示，「當初說給我們創業機會，所以加盟，事實上都是在欺騙我們，有些加盟主家庭革命，都是他造成的，每個月繳3千元作慈善機構使用，實際上開出來的收據是管理費，跟公益無關。」

另名加盟主直指，「當初看他形象不錯，之後故意傷害我們店家，他說來過我們的店，其實他並沒有來過，他無中生有，沒有來過就直接點名，建議挺他的鐵粉不要再來我們的店，沒來過就請人家買給他喝」，「只是派出1個店長來教我們煮茶，不是專業的煮茶師，煮出來的東西參差不齊，煮茶方式一改再改，要怎麼把好的茶做給消費者。」

提告加盟主表示，除了每個月3千元外，加盟時前後花了200多萬元，結果因為廖老大在直播中批評自己的加盟品牌，導致客人都不上門，因此決定委任律師控告廖老大涉嫌詐欺、誹謗、加重誹謗等罪。