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懶人最愛的多肉植物澆水有技巧　掌握一原則養得健康肥美

▲▼多肉，仙人掌。（圖／pixabay）

▲多肉植物造型可愛又好照顧，是近年來很受歡迎的植栽。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

多肉植物造型可愛療癒，又不用每天澆水特別照顧，是很多新手或懶人種植的最愛，但養護容易不代表就能放著不管，澆水時仍有原則要掌握，例如石蓮花的葉片或帶有毛的仙人掌，就要避免水分滯留在心部， 園藝達人陳坤燦就在《新手種花100問》一書中分享如何照顧多肉植物。

作者：陳坤燦

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摘自：采實文化《新手種花100問》
●精選書摘

多肉植物可以忍受乾旱，所以不用天天澆水，因此有「懶人植物」的稱號，不過並不表示可以對它置之不理。它的澆水頻率可以比一般植物的間隔時間長，但澆水時仍要掌握土壤乾時一次澆透的原則。

多肉植物要如何照顧？
多肉植物有許多不同的種類，不過基本上特性相似，照顧養護的方式也大同小異，幾乎都需要全日照（只有部分例外），如果光線不足，容易徒長細長或是色澤不佳。

有些多肉植物的構造特殊，植株容易滯留水分，澆水時要特別小心，避免讓水分殘留在植株上。像是石蓮花的葉片或帶有毛的仙人掌，水分會滯留在心部，當陽光一照射就容易從心部腐爛，需要特別注意。有些多肉植物具有休眠性，休眠期應該避免頻繁澆水。

另外，種植環境需保持通風，避免悶熱潮濕，即能減少病蟲害的發生。如果不幸有病害發生，初期可以將染病部位剪除，如仍有蔓延的情形，建議整株丟棄，以免傳染給其他健康植物。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲綠之鈴的葉片又圓又亮，像是成串的綠色珠子。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲月兔耳的葉片有灰白色的短絨毛，摸起來有特別的觸感。

多肉植物的種類
多肉植物的造型可愛多變，吸引不少愛好者。多肉植物是由三種植物器官特化（註）而成：
1、葉片肥厚的多肉植物
景天科和百合科的多肉植物，每種葉片構造和形狀都有其特色，例如百合科的蘆薈、鷹爪草類；景天科的虹之玉、石蓮花等。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲葉多肉化的蘆薈，是常見的多肉植物。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲景天科的朧月，是典型葉片肥厚的多肉植物。

2、莖部肥厚的多肉植物
仙人掌科、大戟科多肉植物多屬於此類，外型相當有個性。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲仙人掌莖多肉化，為最具代表性的多肉植物。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲小花犀角的花瓣密布紅褐色毛，花朵具有腐肉臭味。

3、根部肥厚的多肉植物
即塊根性多肉植物，根部肥大，具有獨特的觀賞趣味。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲人參大戟的根多肉化。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲根多肉化的紫晃星，會開出紫色的花朵。

註：植物因為功能、適應力等方面限制，使其細胞、組織、器官，甚至個體結構上產生改變，稱之為特化。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《新手種花100問》

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