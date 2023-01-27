　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違3年！　WHO將討論解除新冠「國際公衛緊急事件」

▲▼世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒橫掃全球3年，疫情大流行究竟何時結束？世界衛生組織（WHO）預計27日召開會議，討論是否解除新冠疫情「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」狀態，結果預料將在30日揭曉。

美媒Quartz報導，世衛27日將舉行新冠病毒現蹤以來第14次會議，《國際衛生條例（2005）》突發事件委員會（IHR Emergency Committee）將在會議上討論，新冠疫情是否仍符合PHEIC定義，即世衛對流行病的最高警戒層級，預計30日宣布結果。

新冠PHEIC狀態最早由世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2020年1月31日發布，不過他自疫情爆發以來皆遵循委員會的建議。他在會前記者會上則表示，不會在委員會建議出爐之前搶先表態，「但我仍對許多國家的疫情和死亡人數上升感到非常擔憂。」

這是世衛在中國放棄動態清零後首場會議，據報中國在過去8周內至少有17萬人死亡，譚德塞在記者會上也特意提及中國近期確診數激增的情形。

委員會將考慮PHEIC的具體決定因素，即新冠疫情是否仍「嚴重、突然、不尋常或無法預期」。儘管大流行依然嚴重，但過去3年內透過快篩、Paxlovid抗病毒藥物等療法及疫苗，在預防感染方面有重大進展，全球逾2/3人口至少接種一劑新冠疫苗。

ET快訊
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了
快訊／南港展覽館擠爆了！　破萬人徹夜排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟進美德！　加拿大宣布提供烏克蘭「4輛豹式戰車」抗俄

埃及發現「最古老」木乃伊！全身包裹金箔　距今已有4300年歷史

睽違3年！　WHO將討論解除新冠「國際公衛緊急事件」

殺傷力更強大！美國提供「M1A2艾布蘭坦克」援烏　五角大廈證實

靠無修正A片狂撈4千萬！社長親自下海當男優　被譽「AV界奇才」

男子被分手「殘忍分屍」女友　提5屍袋畫面曝！清潔婦誤闖意外破案

畫面曝！「廂型車大小」小行星掠過地球　史上最接近地表

拜登挺香港　延長保護在美港人不被驅逐兩年

日多所學校遭死亡威脅！　嫌稱放置「逾330個炸彈」要殺死師生

FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

跟進美德！　加拿大宣布提供烏克蘭「4輛豹式戰車」抗俄

埃及發現「最古老」木乃伊！全身包裹金箔　距今已有4300年歷史

睽違3年！　WHO將討論解除新冠「國際公衛緊急事件」

殺傷力更強大！美國提供「M1A2艾布蘭坦克」援烏　五角大廈證實

靠無修正A片狂撈4千萬！社長親自下海當男優　被譽「AV界奇才」

男子被分手「殘忍分屍」女友　提5屍袋畫面曝！清潔婦誤闖意外破案

畫面曝！「廂型車大小」小行星掠過地球　史上最接近地表

拜登挺香港　延長保護在美港人不被驅逐兩年

日多所學校遭死亡威脅！　嫌稱放置「逾330個炸彈」要殺死師生

FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

快訊／塞車了！國三南下421.2k事故　車流回堵3公里

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

8歲開始陰陽眼！女約會看到男友「過世祖母」　被鬼魂催抱孫

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

東亞「奪命寒流」恐成新常態

小行星掠過地球　距離異常接近

德點頭援烏豹2　俄軍隔天空襲11死

馬斯克：特斯拉競爭對手是中國公司

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

日本擬5/8降級COVID-19為流感等級

模特兒遭槍殺案！杜特蒂指揮官涉案

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

4歲弟落河失蹤　2天後鱷魚揹屍回家了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

全球首款噴鼻式COVID-19疫苗　印度正式推出

更多熱門

相關新聞

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

新冠肺炎疫情已3年，指揮中心統計，國內累計940萬4138例確診。急診醫師白永嘉發文，要還沒確診過的人「簽到」，結果底下留言刷一排。還有一名護理師媽媽分享自身經歷，讓醫師大讚「超誇張、超神勇」。

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館PO公文

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館PO公文

本土疫情緩升！指揮中心：比上周同期增加5%

本土疫情緩升！指揮中心：比上周同期增加5%

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

美官員：次世代疫苗有效預防XBB亞變種感染

美官員：次世代疫苗有效預防XBB亞變種感染

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面