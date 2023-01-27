睽違3年！　WHO將討論解除新冠「國際公衛緊急事件」

▲ 世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒橫掃全球3年，疫情大流行究竟何時結束？世界衛生組織（WHO）預計27日召開會議，討論是否解除新冠疫情「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」狀態，結果預料將在30日揭曉。

美媒Quartz報導，世衛27日將舉行新冠病毒現蹤以來第14次會議，《國際衛生條例（2005）》突發事件委員會（IHR Emergency Committee）將在會議上討論，新冠疫情是否仍符合PHEIC定義，即世衛對流行病的最高警戒層級，預計30日宣布結果。

新冠PHEIC狀態最早由世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2020年1月31日發布，不過他自疫情爆發以來皆遵循委員會的建議。他在會前記者會上則表示，不會在委員會建議出爐之前搶先表態，「但我仍對許多國家的疫情和死亡人數上升感到非常擔憂。」

這是世衛在中國放棄動態清零後首場會議，據報中國在過去8周內至少有17萬人死亡，譚德塞在記者會上也特意提及中國近期確診數激增的情形。

委員會將考慮PHEIC的具體決定因素，即新冠疫情是否仍「嚴重、突然、不尋常或無法預期」。儘管大流行依然嚴重，但過去3年內透過快篩、Paxlovid抗病毒藥物等療法及疫苗，在預防感染方面有重大進展，全球逾2/3人口至少接種一劑新冠疫苗。