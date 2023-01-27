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沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超誇張超神勇」

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲26日新增1萬9144例確診。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情已3年，指揮中心統計，國內累計940萬4138例確診。急診醫師白永嘉發文，要還沒確診過的人「簽到」，結果底下留言刷一排。還有一名護理師媽媽分享自身經歷，讓醫師大讚「超誇張、超神勇」。

白永嘉26日在臉書說，輕微感冒自驗快篩陰性，頭暈、食欲不振、全身倦怠、甚至無症狀陪病的家屬，一驗之下很多都陽性，在急診都見怪不怪了，佩服還未確診的朋友。

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白永嘉直呼，「還未確診的朋友請簽到，由衷的佩服，不是防疫做得好，那就是天選之人。」許多網友紛紛簽到，「吃確診吃過的，睡在確診者旁邊都沒事」、「簽跟5萬說再見了」、「簽，在醫院（一般病房）上班，經過專責病房收治+專責病房支援，很幸運的還沒確診！保險已浪費。」

▼許多民眾仍是「天選之人」。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

ICU醫師陳志金也來簽到，而一名護理師分享自身經歷，「簽，3歲兒子確診，和他關在病房隔離10天！身為護理人員的媽媽我，目前仍未中獎！希望繼續當天選之人。」白永嘉留言，「超誇張、超神勇，偉大的母親，辛苦的護理師。」

指揮中心26日公布新增1萬9144例確診，包括本土1萬8934例，境外移入210例，另死亡個案有21例，而該日新增病例數較上周四多910例，增加約5.0%。指揮中心統計，國內累計940萬4138例確診，分別為935萬6446例本土病例，以及4萬7638例境外移入。

▼護理師媽媽分享自身經歷，讓白永嘉直呼「超誇張、超神勇」。（圖／翻攝白永嘉臉書）

（圖／翻攝白永嘉臉書）

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