美國呼籲民眾接種次世代疫苗：有效預防XBB亞變種感染

▲美國防疫當局呼籲民眾追加接種次世代疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎病毒不斷進行變異，目前美國政府數據顯示，亞變種XBB.1.5在全美所占的比例逼近一半。對此，美國防疫當局官員表示，輝瑞BNT（Pfizer Inc/BioNTech SE）和莫德納所提供的次世代追加劑疫苗，能夠有效預防新的XBB亞變異株，在青壯年族群中，預防期有效感染率能夠達到48%。

根據《路透社》、《美國之音》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）新冠響應事務負責人傑克遜（Brendan Jackson）醫師於當地時間25日在記者會上表示，「今天我們有額外的數據能夠證明，針對最新的新冠病毒變異，這些更新版疫苗對人們具有保護作用。」

傑克遜表示，研究室數據顯示，從以前的變異株相比，新冠疫苗對於XBB變異株的保護作用較低，因為去年秋季對外發佈的最新加強劑疫苗針對的變異株是Omicron亞變種BA.4、BA.5，然而至今該兩種變異株已不再居疫情主導地位，目前引領新冠疫情的變異株是源自於BA.2的XBB。

研究團隊回顧去年12月1日至今年1月13日的新冠病例，此間XBB、XBB.1.5在美國傳播有所增加。防疫當局數據顯示，此前接種過2至4劑原始新冠疫苗的人群中，約一半的人在接種更新版的加強劑後預防此疾病。

美國CDC表示，次世代新冠疫苗對於BA.5相關感染病例和XBB、XBB.1.5新冠感染案例具有類似的保護效果。在18至49歲人群中，預防BA.5感染的有效保護率為52%、預防XBB和XBB.1.5的有效保護率則為52%；在65歲以上高齡族群中，BA.5有效保護率下降至37%、XBB和XBB.1.5則下降至43%。

鑑於以上這些發現，美國防疫當局呼籲民眾應該即時接種次世代新冠疫苗。