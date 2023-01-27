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社會 社會焦點 保障人權

酒駕拒檢棄車狂奔！他「翻圍籬卻腿軟」遭警壓制…友一旁嗆聲也GG

▲▼ 北市男酒駕棄車逃逸，秒遭警壓制 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市男酒駕棄車狂奔，警騎車緊追在後。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市政府警察局中山分局中山一派出所員警日前執勤時，在市民大道口發現一輛疑似酒駕車輛，遂立即上前盤查，沒想到駕駛卻拒絕受檢，還加速逃逸，最後甚至與乘客棄車逃逸，員警見狀緊追在後，並噴灑辣椒水壓制，最終順利逮捕兩名犯嫌，全案後續依公共危險、妨害公務等罪送辦。

中山一派出所員警13日執勤時，在林森北路市民大道口發現林姓男子疑似酒後駕車，遂立即上前盤查，但沒想到林男不但拒絕受檢，甚至還加速逃逸，警方一路鳴笛尾隨，林男見逃不掉，竟還與同車友人棄車狂奔，過程中一度翻越路旁圍籬，但卻一秒腿軟，最後遭到員警上前壓制，並噴灑辣椒水制伏。

▲▼ 北市男酒駕棄車逃逸，秒遭警壓制 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男子翻越圍欄卻腿軟，秒遭警方制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

誇張的是，林男友人見狀，還上前與員警發生拉扯，還嗆聲，「是我開的啊！不然你在大聲什麼」，員警立即再噴灑辣椒水制伏，並將兩人上銬逮捕。全案後續依依公共危險、妨害公務等罪，移請台北地檢署偵辦。

中山分局表示，對於不法挑戰公權力行為，一定嚴辦到底，也呼籲民眾應理性配合警方執法。警方將持續針對易酒駕時段、路段加強取締，全力守護用路人安全。

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