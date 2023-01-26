嘉義5釣客分乘波特船出海垂釣「全翻了」！　海巡、空勤聯合搜救

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署今（26）日上午 4 時接獲民眾撥打118 報案，於台子村漁港外海4浬處，5艘波特船（保麗龍船）翻覆、5員待救（均著救生衣），旋即由海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部成立應變中心，並通報內政部空中勤務總隊、第四岸巡隊、艦隊分署第十三（布袋）海巡隊等單位及周邊漁船前往現場救援，後續由漁船及空偵機順利將5民眾救起，人員均安。

▲保麗龍船嘉義出海翻覆，海巡署空勤總隊陸海空聯合成功搜救 。（圖／海巡署中部分署提供）

初步了解，26日凌晨5人分乘波特船自嘉義型厝岸際下水出海垂釣，航至雲林台子港外海4浬處，不明原因翻覆造成5人落海，幸均穿著救生衣；其中2員由附近漁船發現救起，另2員自行爬上沙洲後，由空偵機以吊掛方式返回台中清泉崗，同時第四岸巡隊派出 UAV 無人機至現場海域搜索，上午9時由黑鷹直升機尋獲最後1員落海人員後送至嘉義榮民醫院，生命跡象穩定，圓滿順艘利完成救援任務。

中部分署呼籲，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事急需協助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，將立即派員協處，保障人民生命財產安全。