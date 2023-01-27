輕熟女愛上「音樂人」豪砸千萬　恩愛1年慘被榨乾驚覺受騙心碎

▲一名騙子自稱音樂人，還向輕熟女求婚博信任，藉此詐騙上千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、翁子皓／台北報導

一名吳姓輕熟女日前向中正第一分局忠孝西路派出所報案，表示她與交友網站上自稱音樂人的李男陷入熱戀，還被李男的求婚給打動，深陷愛情陷阱中，陸續借出上千萬，直到她沒錢可借，李男避不見面，才驚覺自己受騙。警方循線追查，將李男拘提到案，全案依詐欺罪移送台北地檢偵辦。

吳姓女子在報案時表示，她去年1月間在交友網站上認識自稱是音樂人的李男，被對方的甜言蜜語給迷惑，她很快地就墜入愛河。之後李男不斷誇誇其談遠大的音樂事業前景，還以擴大承攬音樂商案資金不足等理由向吳女借錢，為了加深吳女的信任，還向吳女求婚，李男因此得以在交往1年內，陸續向吳女借錢超過30次，金額高達上千萬元，直到今年年初李男發現吳女已沒錢可借，就避不見面，才讓沉浸在粉紅泡泡的吳女驚醒，發現一切都是騙局。

警方獲報後，由偵查隊聯合忠孝西路派出所、忠孝東路派出所組成專案小組，透過吳女指認及周邊監視器，確認李男的身分，之後火速持拘票、搜索票在市府轉運站埋伏，見李男下車即上前拘提並帶往桃園的租屋處搜索，後依法移送。

中正第一分局呼籲，網路平台詐騙多，交友應小心過濾、判斷，遇到開口閉口都是投資、借貸者尤應注意，以免陷入對方的甜言蜜語而損失慘重。