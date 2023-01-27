忙到沒空看書？把極速閱讀法學起來　高效率一次讀10本書

▲掌握有效的閱讀法，可以讓自己你讀得快、看得多。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

有人一次讀好幾本書，讀得多、看得快又能信手拈來，關於就在於閱讀技巧，《一次讀10本書的串聯閱讀法》一書作者金炳完，從比爾．蓋茲、馬斯克等成功人士豐富的閱讀經驗，進一步分析並提出高效率的串聯讀書法，打破傳統逐字閱讀或盲目追求速讀等方式，幫忙提升個人閱讀能力與閱讀量。新的一年列了書單，想要多看書好好充實自己的話，不妨參考看看。

作者：金炳完（김병완）

摘自：采實文化《一次讀10本書的串聯閱讀法：韓國頂尖閱讀天才教你10倍高效的極速閱讀攻略，幫你創造財富、改變世界、扭轉命運》

●精選書摘

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眾多閱讀專家異口同聲主張並建議一種閱讀法：無論閱讀什麼書，都要主動思考、提問。這句話說得很好，是非常了不起的閱讀法。

但是本書所介紹的閱讀天才們，使用的閱讀方法和思考、提問的閱讀法頗為不同。他們運用的正是串聯與建構，產出大數據的閱讀法，正是串聯閱讀法的核心原理。

串聯閱讀法比思考、提問閱讀法更好的原因是什麼？

思考、提問確實是比單純閱讀還出色的閱讀方法，強調自發提出問題，並且對問題進行思考、琢磨與探索，透過這個過程，不僅能提高思考能力，也能獲得更理想的答案。但是思考、提問閱讀法存在一定的侷限，因為人難以跳脫自己的思維水準和知識範圍。

不過，串聯閱讀法不同，個人的程度和知識範圍不會造成太大的影響，能大幅擺脫思維水準和知識範圍，不僅能如探險家尋找寶物般趣味無窮，也能活用世界頂尖大師的思考能力與知識。

更好的閱讀法，由自己開創

思考、提問的閱讀方式，確實是不錯的閱讀法。不過世界上還有許多與它不同的閱讀法，選擇權在各位讀者的手上，只要貫徹你所選擇的閱讀法，好好享受閱讀就好。

其實，新手讀者對於思考、提問閱讀法備感壓力，也覺得讀完一整本書無比痛苦，所以運用思考、提問閱讀法的讀者，多是閱讀程度爐火純青的高階讀者。

想要獲得更敏銳的洞察力，思考、提問閱讀法確實是不錯的方法，不過那就像松鼠在轉輪上繞圈一樣，沒人保證能跳脫個人的思維和知識範圍，進入更深層的剖析，直接地說，不過是在個人的程度上打轉而已。

愛因斯坦儘管已經是人類歷史上最傑出的科學家，他依然投入大量時間在某一道問題上，以求獲得更高水準的洞見。偉大的科學家必須耗費大量時間與精力，才能獲得超越個人思維水準的解答，更何況一般人還需要維持生計，不可能投入如此大量的時間與精力。

世界上不存在沒有用處的閱讀，也沒有派不上用場的閱讀，但是一定有效果、更好、更強、更有趣、更有創意、更革命性的閱讀法，至今可能還沒有發現，或沒有人告訴你，甚至有的閱讀技巧也能立刻強化你的閱讀能力。沒有路的話，那就自己開創吧！希望從這一刻起，你能發現讓自己瞬間蛻變為閱讀天才的閱讀之路。

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《一次讀10本書的串聯閱讀法：韓國頂尖閱讀天才教你10倍高效的極速閱讀攻略，幫你創造財富、改變世界、扭轉命運》