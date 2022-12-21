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網路書店公布2022年度閱讀暢銷榜　《原子習慣》熱度不退再稱王

博客來2022年度(閱讀)暢銷排行TOP10（圖／博客來提供）

▲2022年度暢銷榜TOP 10，《原子習慣》再度稱王。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2022年即將結束，回顧過去這一年，有哪些熱門好書是大家都在看的，網路書店、電子書平台最近陸續公布年度暢銷榜，以排行TOP10來說，多本心理勵志書上榜，顯示在疫情、通膨、國際動盪等多重壓力下，民眾渴求心理慰藉，不過年度冠軍仍是《原子習慣》，夯到連續3年稱王，雙11活動兩天內賣出近千本，平均3分鐘賣出一本。

根據博客來公佈2022年度閱讀暢銷排行TOP10，依序為《原子習慣》、《蛤蟆先生去看心理師》、《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》、《全新！新制多益 TOEIC 單字大全》、《做自己，為什麼還要說抱歉？》、《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》、《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析【博客來獨家套書】》、《剛剛好的優雅》、《被討厭的勇氣》、《投資最重要的事》。

其中，習慣養成指南書《原子習慣》人氣不衰，自2019年出版至今，仍為Top1最受歡迎書籍，不僅連三年蟬聯博客來年度閱讀暢銷榜冠軍，不少人更趁著雙11折扣促銷入手，讓這本書在兩天內熱賣近千本。另外，從年度十大閱讀暢銷書榜單也看到，今年心理勵志書當道，相關書籍就上榜4席，反觀商業理財從去年霸榜7席掉到剩2席，從疫情高峰期的股市投資熱，到後期迎來通膨，在實質投資市場轉為保守投資自己。

博客來依2022年度圖書銷售統計，進一步歸納年度6大書市熱銷趨勢，1、「紙上心理諮商」成顯學，感謝型筆記書百花齊放；2、漫畫經典與新銳交鋒，預言現象橫空出世，動畫化再創銷售高峰；3、不同領域的能量交換，「跨界」創作寫出一片天；4、通貨膨脹下，投資自己是最好的準備；5、從小培養SDGs，邁向自主學習之路，容易實踐的學習法正流行；6、出國出遊計畫重啟，語言學習、旅遊工具書重回銷售高峰。

原子習慣（圖／博客來提供）

▲《原子習慣》自發行以來，在書市依然具有高人氣，連續蟬聯紙本、電子書暢銷榜冠軍。（圖／博客來提供）

樂天Kobo亦發表年度百大電子書暢銷榜單，同樣發現心理勵志書籍較去年成長一倍，在Top10中，更有4本書籍入榜，包括年度亞軍《蛤蟆先生去看心理師》、季軍《最高閒聊法》，以及排名第4《被討厭的勇氣》、排名第8《如何改變一個人》，都是關注自我啟發，從「心」開始改變。其他像是周慕姿諮商心理師的《過度努力》、《羞辱創傷》、林志玲最新著作《剛剛好的優雅》、心理諮商師伊麗絲‧桑德的《致，怕給人添麻煩的你》，都可以看出今年讀者更關注「愛自己」議題，尤其心理諮商師撰寫的作品深受喜愛。

樂天Kobo從百大暢銷書單觀察，商業理財依舊是最受歡迎的類別冠軍，共有39本商業理財書籍入選，不過在通膨、升息、國際股市波動劇烈下，今年投資理財類進榜數較去年退燒，讀者多轉向閱讀自我成長、時間管理方面書籍，賣最好的《原子習慣》就在站上蟬聯四年暢銷冠軍。另外，漫畫類一口氣進榜9席，較去年成長6席，主要受惠漫畫低單價與連載效應，入坑後吸引用戶成為長期讀者，今年最熱門IP為遠藤達哉的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》系列，是年度熱門搜尋關鍵字第一名。

佔比第三大、第四大類別的為文學小說、人文史地，分別有16本及10本書入榜，尤其在韓國影視推波助瀾下，韓國文學成為暢銷榜常客，《歡迎光臨夢境百貨》、《歡迎光臨夢境百貨2》、《82年生的金智英》、《不便利的便利店》等，就以新穎題材、女性議題、暖心故事引發台灣讀者共鳴。

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