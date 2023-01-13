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電子書閱讀最熱門時段　集中在晚上一大時間點

樂天Kobo電子書（圖／樂天Kobo提供）

▲疫情讓不少人嘗試起電子書閱讀。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情改變閱讀習慣，不少愛書人開始嘗試起數位閱讀後，電子書和閱讀器銷量都有顯著成長，為了解讀者樣貌，電子書平台樂天Kobo針對閱讀及購買電子書的頻率、種類、金額，以及閱讀電子書的時間與習慣進行分析，並發布2022閱讀習慣調查，結果發現超過5成讀者每週花1～5小時閱讀，而晚上11點是最多人在閱讀的熱門時段。

根據樂天Kobo2022閱讀習慣調查顯示，讀者最喜歡的電子書種類，仍以文學小說為第一，比例為58%，高於商業理財類別的50%，第三則是心理勵志類別，比例為44%。不過文學小說及商業理財類別，相較去年佔比下降，心裡勵志類別則是提升，此現象也反映在去年不少熱門心理勵志暢銷書籍，如《蛤蟆先生去看心理師》，就拿下2022百大暢銷榜第二名；另有超過23%讀者購買過有聲書，通常是在床上閱讀，其次是搭乘大眾運輸、走路時，以及做家事時，除了作為睡前讀物，也可在多工時聆聽，節省時間效率。

而普遍都花多久時間來閱讀？該調查指出，有54%讀者每週閱讀1～5小時，每次閱讀時數在1小時以內，其次是16小時以上，佔比23%，超過半數的人仍以短時間閱讀為主，但也有佔比不低的重度閱讀者，每週維持長時間的閱讀習慣。而閱讀高峰集中在睡前時段，以晚上11點最熱門，較去年成長1.2倍，一週之中最喜歡在周六閱讀，其次是周五及周日，習慣於週末假日展開閱讀。

另外，每月閱讀1～10本的人，佔比最高為41%，其次為11～20本，佔比29.6%，其中有66%的人表示會閱讀完整本書籍，完讀率也較去年再成長。從消費行為來看，全年購書數量在1～10本、11～20本佔比並列第一，皆為32%；其中有45%讀者，全年購書有超過四分之三以上是購買電子書，較去年成長4個百分點，顯示讀者對購買電子書的習慣穩步成長。經費部分，消費2,000～3,000元最多，其次是消費1,000～2,000元，超過5成讀者每年平均消費落在1,000～3,000元之間。

樂天Kobo電子書（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo全球執行長Michael Tamblyn來台分享電子書趨勢。（圖／樂天Kobo提供）

針對全球電子書趨勢，樂天Kobo全球執行長Michael Tamblyn特別來台分享表示，與疫情前相比，電子書的閱讀量和銷售量都有所成長，主要是電子書的便利性，帶來過去習慣閱讀紙本書籍的讀者；其次，電子書訂閱制度也帶動另一波成長，例如Kobo Plus訂閱制提供無限次讀到飽服務，在加拿大、法國、義大利、荷蘭、澳洲陸續推出後，吸引到與過去截然不同的族群使用，例如原本會到圖書館借閱的讀者。

Michael Tamblyn也以荷蘭為例，指出當初要推訂閱制時，原本擔心是否會影響到當地的書籍販售收入，結果反而是帶動成長，每年看到雙位數成長。未來該服務也會持續推到包括台灣在內其他國家與地區，至於何時會在台正式上線，則是沒有明確時程，他提到，訂閱制並非馬上就能實行的原因，在於過程中還需花時間與出版商、作者充分溝通，不過先前於其他地方推動的做法是很好的參考經驗。

博客來電子書服務在去年上半年就已增加「電子書訂閱服務」，帶動電子書業績、APP活躍人數，皆雙位數成長，回顧電子書銷售現象，發現百大出版社有超過8成同時有賣電子書，平均約6成品項同步販售電子書，紙書、電子書同步率年年增長，已成出版大勢，消費主力以女性居多約占6成，與全站相同，以30～39歲重視學習、高成長意願的上班族為主，其次是19～29歲職場新鮮人，每100位會員中有15位會買電子書，其中8位紙書、電子書都會買，7位只會買電子書。

博客來指出，電子書前三大類別依序為商業理財、心理勵志、文學小說，並以心理勵志、漫畫/圖文書成長最多，高達7成，綜觀2022年電子書暢銷排行榜TOP 10，依序為：《原子習慣》、《芷為你而閃亮》、《蛤蟆先生去看心理師》、《讓男人追著妳跑》、《被討厭的勇氣》、《底層邏輯》、《間歇高效率的三次閱讀法》、《Notion人生管理術》、《時間，才是最後的答案》、《逆思維》。

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