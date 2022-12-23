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弱勢兒少6成未曾擁有課外書！9成可購書經費每學期不到600元

▲▼弱勢家庭兒少有6成未曾擁有自己的書，家扶推動《無窮世代計畫-傳愛過好年》幫助兒少有學習資源。（圖／家扶基金會）

▲弱勢家庭兒少有6成未曾擁有自己的書，家扶推動《無窮世代計畫-傳愛過好年》幫助兒少有學習資源。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／綜合報導

家扶基金會公布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」，發現近8成兒少喜歡閱讀，卻有5成孩子因環境限制，無法取得學習資源；還有6成孩子不曾有屬於自己的書籍；超過9成每學期可購書的經費不到600元。

家扶調查發現，84.5%的孩子認為閱讀對自己有幫助，包括能夠增廣見聞、補充新知，增加文字詞彙的運用、補充學科學習需求等，更能從中探索興趣。但弱勢孩子取得學習資源的方式有限，常以借閱或受贈書籍，然而借閱書籍難以即時與重複瀏覽；贈書更難以就興趣與需求自主選擇；甚至有6成孩子不曾有屬於自己的書籍，超過9成每學期可購書的經費不到600元。

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像是喜歡閱讀的小云，為了加強英文詞彙和繪畫技巧，積極主動查閱書籍，更被推舉參加校外朗讀比賽。由於家境情況，小云難以開口買書的需求，為了累積詞彙量，會利用課間休息時間到圖書室閱覽，周六也會參加家扶課輔班。

根據最新「國際學生能力評量計畫PISA」報告顯示，弱勢學童的學習資源不足，使得學習成就漸趨M型化。然而提升孩子的閱讀能力，除了友善的學習環境外，陪伴更助於孩子培養閱讀習慣；但弱勢家長會因本身限制或忙於生計，難以因應弱勢兒少這項需求。

調查顯示，71.4%家扶孩子會與同儕進行閱讀活動，包含逛書店、圖書館或分享書本的內容等。其中隔代教養的小媗與小晴姐妹由奶奶照顧，雖然重視孩子們的教育實況卻無力指導課業。家扶提供學習資源、獎助學金補助，讓孩子持續參加安親班。

▲▼弱勢家庭兒少有6成未曾擁有自己的書，家扶推動《無窮世代計畫-傳愛過好年》幫助兒少有學習資源。（圖／家扶基金會）

▲家扶邀請藝人曾寶儀首度擔任《無窮世代計畫-傳愛過好年》愛心大使。（圖／家扶基金會）

家扶邀請藝人曾寶儀首度擔任《無窮世代計畫-傳愛過好年》愛心大使，從小就熱愛閱讀的她，認為閱讀是認識世界的一把鑰匙，聽聞有些孩子想讀書，卻無法取得學習資源，心疼的說「如果閱讀力逐漸M型化，弱勢孩子反轉生命的機會將變得更小，幫助他們的人生有更多的選擇性很重要。」

家扶基金會執行長周大堯表示，弱勢家庭收入微薄，近年疫情及物價上漲所帶來壓力，影響家庭需再度限縮本已微薄的所得，長期負荷更將衝擊弱勢兒少生活與學；而教育是孩子脫貧的重要管道，扶幼實務中，看見弱勢孩子們喜歡學習，家扶也透過課輔班、閱讀書屋、獎助學金與各式學習資源提升方案。

他提到，很感動家扶孩子能珍惜有限的資源，努力學習，有力量地朝向自己的未來前進，呼籲各界持續關注與應援弱勢兒少的學習需求。《無窮世代》募款目標為7000萬，現推動「傳愛過好年」專案，即日起單筆捐款滿2000元，還可獲得由家扶孩子繪製的「好幸福梅森杯」套組，限量2000組；同時也可至家扶官網，以LINE Pay、街口支付等方式捐款。

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