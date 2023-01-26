關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假

▲關西休息站垃圾爆滿無人清理。（圖／讀者提供）



記者柯振中／綜合報導

有民眾26日路過國道3號關西休息站時，發現現場十分髒亂，垃圾堆積如山，氣得拍照投訴。而之所以會發生這種事情，是因為高速公路局、經營廠商「新東陽」都在放年假，疑似無人管理，才衍生出這種情況，高公局獲報後也表示，已請委外廠商彈性調派人力，到現場清潔、巡查。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，26日凌晨一點多路過國道3號關西休息站時，發現站內環境十分髒亂，不但有多處垃圾桶爆滿，地上也堆滿了各種垃圾、雜物，看起來相當噁心。

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▲▼關西休息站的垃圾桶全被垃圾山淹沒，看起來相當噁心。（圖／讀者提供）



而事後經過調查，原來是高公局、經營廠商「新東陽」全都在放年假，垃圾桶清潔問題疑似沒有人管理，進而發生這種情況。

▼民眾進入關西休息站後發現，垃圾桶被塞滿，且無人清理。（圖／讀者提供）



高公局獲報後則表示，無論是春節期間，或是超過3天的連假，局方都會要求營運商晚間加派人力，不過主要清潔重點在於公廁、賣場內部，也有加派保全巡邏，外面的垃圾桶並非清潔重點，才會衍生這種情況。

高公局推斷，可能是因為春節期間垃圾車停止清運，有民眾將家庭垃圾拿來休息站丟棄，才讓垃圾桶大爆滿，目前已通知各間休息站的廠商，要彈性調動清潔人力，避免狀況再度發生。