　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假

▲▼民眾投訴，凌晨時分，國道關西休息站垃圾成堆無人處理。（圖／讀者提供）

▲關西休息站垃圾爆滿無人清理。（圖／讀者提供）

記者柯振中／綜合報導

有民眾26日路過國道3號關西休息站時，發現現場十分髒亂，垃圾堆積如山，氣得拍照投訴。而之所以會發生這種事情，是因為高速公路局、經營廠商「新東陽」都在放年假，疑似無人管理，才衍生出這種情況，高公局獲報後也表示，已請委外廠商彈性調派人力，到現場清潔、巡查。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，26日凌晨一點多路過國道3號關西休息站時，發現站內環境十分髒亂，不但有多處垃圾桶爆滿，地上也堆滿了各種垃圾、雜物，看起來相當噁心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民眾投訴，凌晨時分，國道關西休息站垃圾成堆無人處理。（圖／讀者提供）

▲▼關西休息站的垃圾桶全被垃圾山淹沒，看起來相當噁心。（圖／讀者提供）

▲▼民眾投訴，凌晨時分，國道關西休息站垃圾成堆無人處理。（圖／讀者提供）

而事後經過調查，原來是高公局、經營廠商「新東陽」全都在放年假，垃圾桶清潔問題疑似沒有人管理，進而發生這種情況。

▼民眾進入關西休息站後發現，垃圾桶被塞滿，且無人清理。（圖／讀者提供）

▲▼民眾投訴，凌晨時分，國道關西休息站垃圾成堆無人處理。（圖／讀者提供）

高公局獲報後則表示，無論是春節期間，或是超過3天的連假，局方都會要求營運商晚間加派人力，不過主要清潔重點在於公廁、賣場內部，也有加派保全巡邏，外面的垃圾桶並非清潔重點，才會衍生這種情況。

高公局推斷，可能是因為春節期間垃圾車停止清運，有民眾將家庭垃圾拿來休息站丟棄，才讓垃圾桶大爆滿，目前已通知各間休息站的廠商，要彈性調動清潔人力，避免狀況再度發生。

 
ET快訊
快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」未報備　遭拔官記大過
身上飄6種味道GG！研究示警「滿嘴屎味」＝這器官塞住了
營養師曝「10大宵夜熱量」排行榜！水餃竟比鹹酥雞更驚人
關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假
高雄街頭火爆鬥毆！年輕男遭抓髮尻頭　女童目睹狂哭
快訊／3間投注站「2度開出」百萬大紅包　威力彩大樂透初五全槓
眼藥水不能點直接在眼球！三大常見錯誤一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假

教育部內有寶！逾半世紀歲月仿青銅浮雕「全台唯二」

專科醫師與藝術治療師一起挑選！師大《銀光》圖卡為社會解憂

點名「交通粉專」是認知作戰！愛台男被轟到關留言：社會實驗

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

公車內「掛滿春聯」全是司機的怨念！鄉民見內容笑了：以為猜燈謎

過年買彩券中小獎「續拗拚大獎」　專家提醒：恐將財運拱手讓人

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

關西休息站「垃圾桶被塞爆」！高公局、營運商新東陽全在放年假

教育部內有寶！逾半世紀歲月仿青銅浮雕「全台唯二」

專科醫師與藝術治療師一起挑選！師大《銀光》圖卡為社會解憂

點名「交通粉專」是認知作戰！愛台男被轟到關留言：社會實驗

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

公車內「掛滿春聯」全是司機的怨念！鄉民見內容笑了：以為猜燈謎

過年買彩券中小獎「續拗拚大獎」　專家提醒：恐將財運拱手讓人

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

一起在天堂踢球！世界盃後最震撼　比利逝世和馬拉杜納重聚

「我憨慢講話」林益全無意爭9號：尊重原主人

小A辣仍同居5年前男友！　認了「會心軟」背後原因曝：能幫就幫

超可愛浣熊攻擊性強　5張外來種圖鑑看懂牠們特性

高雄陽明網球中心正式啟用　盧彥勳致力導入世界級賽事

加入統一獅選穿99　林益全：長長久久Double力量

獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪

宅經濟興起　信用卡網路交易已達五成

做好資產配置　專家曝疫後經濟發展有「這三種」可能

快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」　遭拔官記大過

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

開春財神到！　3星座、3生肖發了

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

壯男除夕器捐中榮搶時間　20病患受惠

LINE隱藏功能大公開！10個技巧快筆記

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

誇張！關西休息站垃圾桶滿到溢出來　髒到像垃圾山

誇張！關西休息站垃圾桶滿到溢出來　髒到像垃圾山

今天是大年初五（26日），國道湧現出遊和收假車潮，但《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，指在今天凌晨一點多，關西休息站的垃圾完全沒人清理，不僅垃圾不僅從垃圾桶內溢出來，還處處成垃圾山的情況，非常髒亂，高公局則回應，已請委外廠商彈性調派人力進行清潔及巡查，避免類似狀況發生。

初五湧車潮！國道壅塞「事故頻傳」　國5北上估塞到明晨

初五湧車潮！國道壅塞「事故頻傳」　國5北上估塞到明晨

初五北返9地雷路段曝　國5恐塞17小時

初五北返9地雷路段曝　國5恐塞17小時

初四國道9地雷路段出爐！不想塞車「最好一早就出發」

初四國道9地雷路段出爐！不想塞車「最好一早就出發」

國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

關鍵字：

高公局新東陽年假關西休息站垃圾桶

讀者迴響

熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面