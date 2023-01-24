初四國道9地雷路段出爐！不想塞車「最好一早就出發」

▲初三國1南向338公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵6公里。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天初三（1/24）受寒流和降雨影響，影響民眾出遊意願，根據交通部高公局統計，截至18時，國道交通量為95.5百萬車公里，預估今日交通量為140百萬車公里，仍在預期範圍，明天初四（1/25）年假中段，天氣相對穩定，預估會有出遊車潮，提醒民眾最好一早出發、下午就北返，以避開車潮。

高公局交通管理組科長張嘉宏表示，從今天下午5時許，隨著降雨情況趨緩，南下與北返車流湧現，國道1南向三義到后里、國道1北向新竹到湖口、民雄到斗南路段；國道3南向通宵到大甲、東山到官田系統、國道3北向西湖服務區到西濱、中興系統到霧峰系統等路段、中埔至古坑服務區；國5北向宜蘭到頭城，車流增多，目前車速均不到40公里，預估到今晚9點後，車流才會緩解。

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高公局指出，明日(1/25)為春節連續假期初四，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日的1.6倍，其中北向交通量可達77百萬車公里，為平日的1.8倍。

張嘉宏說，今天受天候影響，影響民眾出遊意願，明天清晨後寒流減弱、降雨趨緩，預估會出現較多出遊車潮，建議要往南向民眾，早上越早出發越好，而北返民眾，如要避免塞車返家車陣中，則建議提早出門、早點回家，盡量在下午3、4時就打道回府，避開易塞時段。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

▼1/25初四國道易塞路段時段。（圖／高公局提供）











另據高公局統計，今日下午13時26分於國1南向347.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時59分排除，造成後方車流回堵6公里；14時48分於國1南向291.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午14時52分排除，造成後方車流回堵3公里；16時33分於國1南向338公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時41分排除，造成後方車流回堵6公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。