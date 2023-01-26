誇張！關西休息站垃圾桶滿到溢出來　髒到像垃圾山

▲民眾投訴，今天凌晨，國道關西休息站垃圾成堆無人處理，非常髒亂。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是大年初五（26日），國道湧現出遊和收假車潮，但《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，指在今天凌晨一點多，關西休息站的垃圾完全沒人清理，不僅垃圾不僅從垃圾桶內溢出來，還處處成垃圾山的情況，非常髒亂，高公局則回應，已請委外廠商彈性調派人力進行清潔及巡查，避免類似狀況發生。

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▲▼民眾投訴，今天凌晨時分，國道關西休息站垃圾成堆無人處理。（圖／讀者提供）

高公局指出，不管是春節或其他三天以上連假，晚上都會要求休息站委外的營運廠商，加派清潔工人力，但晚上的重點著重在公廁的維護，包括賣場內也有清潔人員，也會派保全人員巡查，但外面垃圾桶不是重點，才導致上述狀況。

高公局分析，由於春節期間沒收垃圾，加上清晨上國道是免收費，從現場照片看來，推測是民眾將家裡的垃圾，或者返回台北途中累積的垃圾，拿到休息站來丟，只要有一兩包較大垃圾，就可能導致垃圾桶滿出來。

高公局表示，目前並未收到其他休息站有類似狀況，但為了避免類似關西休息站的狀況再發生，已經通知各休息站的委外廠商，在春節連假期間，彈性調度公廁清潔工與內部清潔工，包括保全也要投入，加強清運垃圾，避免垃圾髒亂狀況發生。