明天初五北返繼續塞！9大地雷路段曝　國5恐連塞17小時

▲13時00分國1北向316.7公里發生2小客車追撞事故佔用外側車道。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

明日(1/26)是春節連假的初五，高公局預估國道交通量為平日年平均的1.5倍，其中北向為平日年平均的1.7倍。高公局提醒，重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。其中國5車流從上午9時就會湧現，半夜2時才紓解，恐連塞17小時。

高公局說明，今日大年初四下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、新竹系統至湖口；國3北向大山至西濱、關西至大溪；國5宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為91.6百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。

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另外，下午13時00分國1北向316.7公里發生2小客車追撞事故佔用外側車道，造成回堵4公里；13時40分國1北向245.4公里發生2小客車追撞事故佔用內2線車道，造成回堵3公里；16時14分國3北向68.6公里發生2小客車追撞事故佔用內線車道，造成回堵3公里；16時22分國5北向31.6公里發生2小客車追撞事故佔用外側車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，惟事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▲13時40分國1北向245.4公里發生2小客車追撞事故佔用內2線車道。（圖／高公局提供）

▲16時14分國3北向68.6公里發生2小客車追撞事故佔用內線車道。（圖／高公局提供）

▲16時22分國5北向31.6公里發生2小客車追撞事故佔用外側車道。（圖／高公局提供）

高公局預估明日國道交通量為128百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達74百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。高公局建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

▲▼高公局預估1/26國道雍塞路段及時段。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估1/26國道雍塞路段及時段。（圖／高公局提供）