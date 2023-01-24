國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

▲國道5號北上宜蘭到頭城路段「紫爆」。（圖／翻攝自高公局即時路況）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期進入第5天，今天是大年初三，國道雙向均出現車流，其中國道5號上午一早北上路段就湧現車流，近中午時主線雪隧前一度回堵4.5公里，目前雙向車流仍多。高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為48.8百萬車公里，預估今日交通量為140百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

根據國道1968即時路況顯示，今天12時許，國道5號雙向出現較大車流，其中北上宜蘭到頭城出現「紫爆」車速不到20公里，從頭城到坪林車速緩慢，不到車速40公里，接著一路從坪林到南港，也是車多不好走。

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國道1號部分，國道 1高架南向機場系統-中壢轉接路段「紫爆」，南向從楊梅到頭份都是車多。國道3號部分，南向從土城到關西服務區車流量大，其中大溪到龍潭則數度呈現「紫爆」。





▲國道北部部分路段車多壅塞。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至彰化、下營系統至安定；國1北向內湖至五堵、台中至台中系統、仁德至台南系統、鼎金系統至高科；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至關西服務區、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國3北向田寮至關廟；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；北向宜蘭至頭城；國6霧峰系統至東草屯；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段大致行車順暢。

高公局預估，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲國1南向83.9公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

國道上午也傳出多起事故，高公局指出，今日上午8時14分於國1南向83.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午8時17分排除，造成後方車流回堵3公里；8時58分於國1南向85.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午9時02分排除，造成後方車流回堵2公里；9時30分於國1北向177.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午09時40分排除，造成後方車流回堵3公里；10時26分於國3北向358公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時29分排除，造成後方車流回堵8公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。