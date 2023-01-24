　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

▲國道5號北上紫爆。（圖／翻攝自高公局即時路況）

▲國道5號北上宜蘭到頭城路段「紫爆」。（圖／翻攝自高公局即時路況）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期進入第5天，今天是大年初三，國道雙向均出現車流，其中國道5號上午一早北上路段就湧現車流，近中午時主線雪隧前一度回堵4.5公里，目前雙向車流仍多。高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為48.8百萬車公里，預估今日交通量為140百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

根據國道1968即時路況顯示，今天12時許，國道5號雙向出現較大車流，其中北上宜蘭到頭城出現「紫爆」車速不到20公里，從頭城到坪林車速緩慢，不到車速40公里，接著一路從坪林到南港，也是車多不好走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道1號部分，國道 1高架南向機場系統-中壢轉接路段「紫爆」，南向從楊梅到頭份都是車多。國道3號部分，南向從土城到關西服務區車流量大，其中大溪到龍潭則數度呈現「紫爆」。

▲國5一度「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲國道北部部分路段車多壅塞。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至彰化、下營系統至安定；國1北向內湖至五堵、台中至台中系統、仁德至台南系統、鼎金系統至高科；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至關西服務區、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國3北向田寮至關廟；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；北向宜蘭至頭城；國6霧峰系統至東草屯；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段大致行車順暢。

高公局預估，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲▼國1南向83.9公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

▲國1南向83.9公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

國道上午也傳出多起事故，高公局指出，今日上午8時14分於國1南向83.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午8時17分排除，造成後方車流回堵3公里；8時58分於國1南向85.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午9時02分排除，造成後方車流回堵2公里；9時30分於國1北向177.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午09時40分排除，造成後方車流回堵3公里；10時26分於國3北向358公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時29分排除，造成後方車流回堵8公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

ET快訊
這地方PM10爆了！在地人首見「褐色警報」：風異常大
快訊／倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞
快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　越晚越冷
「鄧麗君」復活了？　合唱王心凌登北京春晚
奪命畫面曝！左轉買知名伴手禮撞飛機車　夫妻1死1重傷
快訊／下雪了！　雪白美景曝光
已婚YTR偷交小女友！　拍口愛片：射臉上妝會糊掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／初三疫情回升！本土+14673、增24死　

2023宜蘭縣力拚穆斯林旅遊　新增16家取得穆斯林認證

彰化二林PM10爆了！在地人首次見「褐色警報」驚呆：風異常大

快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　越晚越冷

吉兆！200多隻海豚除夕游進台中港　民眾喜見奇景歡呼：在賀年

快訊／桃園拉拉山下雪了　氣象局：太平山今也有機會降雪

初三12生肖財運一次看！　命理師曝2生肖「買彩券有收穫」

國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

飛日本吃拉麵　簽名牆見「唯一台灣YTR」他驚呆：同牆橋本環奈

該和前任聯絡嗎？研究：分手後「這1類型」最易找到另一半結婚

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

快訊／初三疫情回升！本土+14673、增24死　

2023宜蘭縣力拚穆斯林旅遊　新增16家取得穆斯林認證

彰化二林PM10爆了！在地人首次見「褐色警報」驚呆：風異常大

快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　越晚越冷

吉兆！200多隻海豚除夕游進台中港　民眾喜見奇景歡呼：在賀年

快訊／桃園拉拉山下雪了　氣象局：太平山今也有機會降雪

初三12生肖財運一次看！　命理師曝2生肖「買彩券有收穫」

國道3起追撞回堵3公里！下午11地雷路段　國5北上「紫爆」塞到凌晨

飛日本吃拉麵　簽名牆見「唯一台灣YTR」他驚呆：同牆橋本環奈

該和前任聯絡嗎？研究：分手後「這1類型」最易找到另一半結婚

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／初三疫情回升！本土+14673、增24死　

騎車戴耳機好危險！小則增加摔車機率　嚴重將導致聽力受損

房仲大老示範年菜必吃「起家雞」　親曝：有鍋氣多這一步

好閃！林楚茵、梁文傑下廚　餵食秀曬恩愛曝「家庭和諧」秘招

迪麗熱巴8金句：我們做出最艱難的決定，最終成為我們做過最漂亮的事

藍心湄寵閨蜜「送假髮原因超暖」！她錄影完突收到禮物：從沒想過

2023不是兔年嗎？　越南12生肖「貓取代兔」原因曝光

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

拜託爸幫狗洗頭！驚見牠「身體保險膜包緊緊」　聽完天真想法笑噴

「兒子心臟在你身上跳！」 換心人認乾媽代盡孝送終

生活熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

更多熱門

相關新聞

忍！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝光

忍！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝光

今天是大年初三（1/24），民間傳說大年初三是俗稱的「赤狗日」，傳說中赤狗是熛怒之神，命理學家「小孟老師」列出5項禁忌，除了要避免吃過多的米粒，在這天也不宜夫妻恩愛，此外也不宜外出拜年、不宜點燈，也不宜早起，要睡到飽，若想招財，可以在戶外灑米粒跟老鼠分錢，代表鼠來寶。

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝

大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝

初三出遊15大地雷路段一次看

初三出遊15大地雷路段一次看

初三出遊注意！省道「10地雷路段」曝

初三出遊注意！省道「10地雷路段」曝

關鍵字：

國道初三路況高公局塞車

讀者迴響

熱門新聞

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

小甜甜首改口「前夫」！

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面