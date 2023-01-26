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誰來接？內閣改組選前早已定　議員陳偉杰：派系酬庸沒新意

▲內閣改組選前早已定 議員陳偉杰：派系酬庸沒新意。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員陳偉杰批評，內閣會改組在九合一大選前就已知道。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

內閣改組陸續曝光，由前副總統陳建仁接任閣揆，前桃園市長鄭文燦接任副閣揆，去年九合一大選前，就傳出選後升官的林佳龍，也確定接任總統府秘書長。新北市議員陳偉杰批評，內閣會改組在九合一大選前就已知道，目前接任的幾位閣員包括林佳龍在內，全部都是在預測名單內的舊面孔，如果進行媒體民調或街訪，民眾絕對認為了無新意，也絕不會有任何期待。

陳偉杰指出，在去年林佳龍同意改選新北市長時，就有媒體預測他選後一定被酬庸升官，並且還預測選後內閣大搬風的名單。雖然目前在職務上略有不同，但是已確定職務的人選全在當時的預測名單上，包括陳建仁、鄭文燦、林右昌以及林佳龍等，都是老面孔以及敗選酬庸者，完全在意料之中，難怪民眾根本一點也不期待。

陳偉杰分析，蔡總統這種換湯不換藥的改組只有兩個用意，第一是維持派系的平衡，第二是面對黨內繼任者的制衡。對於派系平衡最明顯的就是正國會的龍頭林佳龍了，在選前就已外傳酬庸升官，毫無懸念，礙於新任正副閣揆有其特殊作用性，只剩一個有名無權，純屬協調性質的總統府秘書長。蔡總統說去年在選後已詢問他接任該職，事實上也只剩下該職，其他恐怕早已內定。不過比起他曾擔任總統府副秘書長來說，的確是升官，而且應能游刃有餘才是。

陳偉杰再分析，對於黨內繼任者的制衡最明顯的就是蔡總統的「自己人」陳建仁前副總統，以及過去號稱「儲君」的鄭文燦分別接任正副閣揆。蔡總統就是要直接告訴賴副總統、賴主席，她並沒有跛腳，依舊大權在握，儘管你被提名選總統的民調呼聲最高、又是黨主席，但也不是你說了算，行政資源還在我手上，想被提名選總統絕對沒有這麼輕鬆容易。

陳偉杰表示，已經有人預言這次內閣撐不過3個月，一來是陳建仁的行政經驗並不豐富熟練，二來他的性格很難適應立法院生態以及政治第一線的衝突。陳偉杰質疑，屆時就可能由鄭文燦接任閣揆，那副閣揆呢？再把林佳龍調過來嗎？他說，政治不能酬庸，更不是輪來換去的家家酒，目前民眾要的是能面對2023年預料中的經濟衰退、能扶持經濟的內閣，以及面對兵兇戰危、穩定兩岸關係的內閣。

如今民進黨卻還糾結於黨內派系與內部鬥爭，對外一切都只想依賴美國，和美國簽經貿協議、向美國買地雷武器來對付中國大陸，並尋求繼續執政。陳偉杰說，民進黨政府無論在人才與施政上均已黔驢技窮、施展無力，面對這樣的執政當局，只能求別再讓台灣經濟和兩岸關係雪上加霜，並希望2024年能夠換黨換人執政，讓台灣重回正軌了。

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