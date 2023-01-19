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內閣將總辭！王國材低調回12個字　「明天按行程視察春節疏運」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長蘇貞昌今(1/19)傍晚宣布將率領內閣總辭，交通部長王國材表示，「把握當下，把該做的事情做好」。王指出明天(1/20)仍會按照行程視察春節疏運和台鐵東部鐵路運輸。

蘇貞昌今宣布將率領內閣總辭，針對未來去留，王國材僅低調表示，「把握當下，把該做的事情做好。」

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王國材指出，他今天整個下午都會開會討論陸海空疏運，明天仍會按照行程去台北車站視察春節疏運和東部鐵路運輸。

王國材今下午聽取路、海、空春節疏運及觀光旅遊景點交通維持規劃及因應準備情形報告，王國材會中要求各疏運單位務必做好安全整備，並做好疏運，讓民眾順利平安返鄉過年。

王國材除要求陸海空運安全整備工作要確實，另指示各場站針對年節大量旅客進出做好動線、防疫、清潔工作。其中要求高鐵加強車站與自由座人潮管制，適時加開全自由座列車；也要求台鐵落實車輛檢修，以確保行車順暢。機場方面考量旅客候機時間較長，也指示飲水機與販賣機充足準備。

航運部分，王國材要求熱門的東港-小琉球、台東-蘭嶼航線，要因應人潮也要加強人力，除現場的交通維持外，更要做好環境清潔維護。也要求觀光景點要維持廁所清潔，並提供聯外道路、停車場資訊。

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