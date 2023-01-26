公車內「掛滿春聯」全是司機的怨念！鄉民見內容笑了：以為猜燈謎

▲公車上掛了許多春聯，不難看出駕駛心中對無理取鬧的旅客感到不滿。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

春節期間家家戶戶掛上春聯並不罕見，但公車上如果出現春聯，總會讓人多看幾眼。嘉義一名網友日前搭乘公車，意外發現了某輛車上掛滿了春聯，上方寫的話語也十分趣味，例如「勿用眼神攔公車」、「鈴找不到用喊的」之類的，於是上網分享照片，沒想到竟釣出本人回應，讓一票人笑翻了。

這名網友在「路上觀察學院」分享照片，當時他搭乘某輛公車，發現車上掛滿了春聯，上方寫著司機的怨念，於是拍下來PO上網，讓大家一起感受春節的氣氛。

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▲▼逗趣的春聯內容讓許多網友笑出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



依據照片畫面，司機在春聯上寫著「勿用眼神攔公車」、「司機後背沒通靈」、「鈴找不到用喊的」、「車內勿跑跳嬉戲」、「未停靠站勿站起」等話語，似乎是在叮嚀乘客，又像在發洩遇到奧客的不滿。

眾人看完原PO分享的照片，也感到十分有趣，在下方留言回應，「還以為是要猜燈謎」、「專屬司機的春聯」、「被運輸業耽誤的創意家」、「字很好看耶」、「眼神攔公車，這點好笑」、「這個書法字很棒，可以一邊開車一邊賣春聯XD。」

此外，也有人出面回應，這似乎是嘉義BRT的公車司機，這名司機相當有趣，時常可以在車上看見春聯、有趣的東西，因此學生時代非常期待搭到該名司機開的車，「司機的幽默風趣也為我的高中生活增添不少樂趣。」而貼文曝光後，當事司機也出面回應，同時張貼了車內不同角度的春聯照，與網友們分享新年的喜悅。