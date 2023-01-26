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民進黨中生代接任未必有利　蘇揆力薦王國材留任交長拆未爆彈

▲▼蘇貞昌與王國材視察心國1南向汐止交流道(10k)邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

▲去年王國材（左2）陪同蘇貞昌視察國1南向汐止交流道邊坡搶修進度。（圖／高公局提供）

記者李姿慧/台北報導

新內閣確定由前副總統陳建仁接任籌組，新內閣成員名單陸續揭曉，交通部長王國材留任，由於交通業頻上演罷工、依法休假危機，加上台鐵公司化最後一哩路仍有未爆彈，交長一職對民進黨明星中生代未必能加分，而具交通專業、善溝通、身段柔軟、有「鋼鐵人」之稱的王國材則在行政院長蘇貞昌力薦下留任。

交通部長頻被點名列內閣改組名單，如今逆轉留任，凸顯府院考量其交通專業；王國材日前受訪也強調他的興趣是交通改革。新的一年交通部的工作不少，除了基隆捷運、蘇花安、高鐵北延宜蘭、南延屏東之外，台鐵公司化距離明年掛牌僅剩一年，與工會協商解決爭議將是最重要工作。

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王國材從大學時期到邁入社會皆從事交通相關事務，從民間到地方政府、再從地方政府到中央部會，外界對他的印象除了專業、效率，危機處理與溝通協調也是他的強項，華航空服員罷工與長榮機師罷工親上火線溝通，為推動台鐵公司化更全台走透透與台鐵各地方工會和員工溝通，更被媒體封為「鋼鐵人」。

此次內閣改組前，外界傳言前基隆市長林右昌可能接任交通部長，王國材則轉任國營事業。王多次被媒體詢問內閣改組議題時都低調回應在位時多做一些事，對部長的位子則「隨緣」，但他從政務次長到部長，在交通部任職將近7年，熟捻交通部業務，在陸空交通頻上演罷工、依法休假危機，以及台鐵公司化最後一哩路仍有基層員工不服從未爆彈，預期未來的交長得隨時面臨拆彈困境，交長一職對民進黨中生代不但沒有加分，更可能爭議纏身，在行政院長蘇貞昌力薦下，王國材再度浮出檯面獲得留任。

交通界人士觀察，王國材注重效率，開會時節奏明快，且給予部屬機關首長很大的發揮空間，對內是一個好主管。加上他身段柔軟、沒有架子、零負評，獲得不少外界肯定，日前蘇花公路大清水隧道南口崩塌，他在第一時間指示航港局、台鐵局投入疏運，展現效率。

台大土木系教授、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔表示，王國材是專業出身部長，從交通部次長歷練到交通部長，在他任內完成推動台鐵公司化艱鉅任務，在府院支持下，以及王國材個人的韌性、毅力和溝通下，跨出了近30年來難以前進的一步。

王國材留任交通部長，也獲得學界的支持，張學孔點出除了台鐵公司化改革的突破外，王國材任內也在公共運輸政策上紮根，張學孔指出，過去王國材協助偏鄉運輸服務，鬆綁客運運輸法令限制，迎合民眾預約運輸服務需求，另外也推動全台公共運輸資訊系統，讓所有巴士裝設GPS確保安全，也結合一卡通和悠遊卡等票證系統運用。

不過王國材留任交長，也面臨5大挑戰，除了明年（113年）台鐵要正式掛牌公司化外，張學孔說，其次是淨零碳排運輸政策的推動，受到疫情影響，公共運輸搭載率衰退，交通部每年投入50億元推動智慧運輸和公共運輸，但機車和小客車持續成長，運輸部分若不積極推動公共運輸，2030年減碳、2050年達到淨零碳排等目標渺茫，因此未來2年將非常關鍵。

第三項挑戰則是ETC電子收費政策，張學孔表示，目前國道電子收費前20公里免費，造成都會區路段國道壅塞，若要達到淨零碳排以及國道有效利用，20公里免收費政策應該要恢復收費，不能再讓48%中長途旅次補貼52%短途旅次。

張學孔指出，第四項挑戰則是推動更多元大眾捷運系統，，譬如台南可推動輕軌和BRT，完成公共運輸路網，如何運用更好的政策引導地方政府選擇適合的大眾運輸工具，而非只有單一造價高昂的地鐵捷運或高架路網選擇。

另張學孔也強調，未來交通部長任內最重要的一大挑戰，則是交通安全，過去6年內因為交通事故死亡成長至43萬人，6年前該年度有2600多人死亡，累積41萬人死亡，去（111）年有2970人，累積達到43萬死，已造成150億美元的經濟損失，交通安全是基本人權，如何透過跨部會合作系統化提升交通安全是未來交長一大挑戰。

張學孔說，王國材有幾項特質，除了有交通專業外，更善用溝通，身段柔軟，朝野各黨對他的專業有一定信任，認為王的特質將有助他未來迎戰各項挑戰。

▲▼交通部長王國材視察蘇花公路搶修。（圖／交通部）

▲王國材（左2）視察蘇花公路搶修。（圖／交通部提供）

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關鍵字：

蘇貞昌王國材內閣改組

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