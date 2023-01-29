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蔡英文越介入內閣滿意度越低　游盈隆：陳建仁恐像林全「顧人怨」

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

準行政院長陳建仁所組的新內閣團隊將於31日正式上任，台灣民意基金會董事長游盈隆29日表示，根據《台灣民意基金會》過去四年對「內閣施政表現與民意反應」調查中發現，蔡政府的三任內閣中，不滿意度最高的是林全內閣。值得注意的是，蔡英文越是介入內閣運作，人民對該內閣施政表現的滿意度就越低；因此，他認為，新內閣究竟是強有力的變形金剛，或是一堆破銅爛鐵不知道，但是否會走上林內閣的老路，成為另一個怨聲載道的內閣才是觀察重點。

游盈隆今日透過臉書發文指出，前行政院長蘇貞昌會下台的最主要原因，是為了執政黨地方選舉挫敗而扛起的責任，是台灣民主政治運作的必然。不過，了解這次地方選舉始末的人都知道，真正該負責的是蔡英文，因為她是主帥，選戰挫敗和她實際作為關係密切，雖然選舉結果出爐後，她立馬請辭黨主席，但為民進黨留下一個可能失去政權的爛攤子。他批評，如此責任分攤方式完全不成比例，是台灣政治亂源之一。

游盈隆說，蘇內閣是台灣史上壽命最長的內閣，經歷過非常奇特的歷史情境，例如千年一見的全球毀滅性瘟疫襲擊、俄烏戰爭衝擊下全球經濟與金融的動盪、中國大陸武力犯台的嚴重威脅，以及台灣內部政治挑戰等。至於其整體施政表現如何？有何歷史功過？顯非三言兩語能形容，必須仰賴客觀的學術研究。

游盈隆透露，台灣民意基金會過去四年中，曾對「蘇內閣施政表現的民意反應」做過34次調查，所得結論包括：第一，34次調查中，國人滿意高於不滿意次數是27次，不滿意高於滿意有7次。第二，34次調查中，滿意的總平均數是47.95%，不滿意的總平均數是40.86%；換句話說，過去四年中，滿意蘇內閣施政表現的國人，比不滿意的人多了7.1個百分點。第三，2020年2月，滿意蘇內閣施政表現高達69.4%；2023年1月時，不滿意蘇內閣施政表現則高達56.9%。

游盈隆表示，國人對蘇內閣整體施政表現的評價，與前兩任內閣（指賴清德內閣與林全內閣）相較起來不算太差。若從滿以度來看，平均滿意度最高的是蘇內閣47.95%，其次是賴內閣46.53%，第三是林內閣31.11%；平均不滿意度最高是林內閣56.78%，其次是蘇內閣40.86%，第三是賴內閣38.44%。

游盈隆強調，從數據中可以發現，蔡政府三任內閣中，最顧人怨（意指招人討厭）的是林全內閣，相對較受歡迎的是蘇貞昌內閣，而賴清德內閣介於林蘇內閣之間。值得注意的是，蔡英文在三任內閣中扮演的角色，她越是介入內閣運作，人民對該內閣施政表現的滿意度就越低，反之亦然。

游盈隆認為，陳建仁內閣即將上任，究竟是強有力的變形金剛，或只是一堆破銅爛鐵，目前不得而知。但很確定的是，蔡英文在她任期的最後階段將會積極介入陳內閣運作，陳內閣是否會走上林內閣的老路，成為另一個從頭到尾被人民公幹、怨聲載道的內閣才是觀察重點。

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