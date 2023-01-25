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社會 社會焦點 保障人權

獨／傍晚連2起山難！2大2小剛進步道就迷路　1女偏離路線待援

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市和平區25日傍晚發生2起山域迷途，一行2名大人、2名小孩的登山隊伍攀爬屋我尾山，於登山步道400公尺處誤入一旁溪谷，無法自行返回正常路線，遂向消防局求救，救難人員摸黑上山，於稍早接觸受困者，將其護送至登山口，4人無大礙；另一起山難發生於馬崙山，1名女子偏離登山路線，受困山谷，同一批救難人員正趕往救援，相當辛苦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲一行2名大人、2名小孩的登山隊伍攀爬屋我尾山誤入溪谷，救難人員前往救援。（圖／民眾提供）

台中市消防局表示，25日傍晚5時接獲報案，稱有2名大人、2名小孩，受困於屋我尾山（麗陽線）登山步道400公尺附近的溪谷，立即派遣和平、谷關消防分隊，共2車4人，由和平分隊小隊長楊肇鋒帶隊前往救援。

救難人員備足照明設備上山尋人，於晚間6時41分接觸4位民眾，並協助返回登山口，民眾不須就醫自行開車離去。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲救難人員協助受困民眾返回登山口。（圖／民眾提供）

另外，馬崙山約2公里的景觀台下方，也有1名女子迷途受困，該名民眾偏離步道下方約150公尺山谷，搜救人員正在繼續前往馬崙山救援迷途者。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲女子偏離步道下方約150公尺山谷，救難人員正前往搜救。（圖／民眾提供）

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