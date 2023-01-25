快訊／毒駕男撞死29歲警！被押至地檢署頭上還有一包：對不起

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日大年初二上午值完勤返家途中，遭到毒駕的男子吳柏翰開車從後方高速追撞，高員重傷送醫搶救不治身亡，家屬悲痛萬分。吳柏翰稍早遭警方依殺人、毒駕等罪移送至彰化地檢署，他面對媒體質問，淡淡說了一句「對不起家屬」，隨後被員警押進地檢署。

▲毒駕撞死員警高偉倫的吳柏翰說，「對不起家屬」。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，吳柏翰毒駕撞死高偉倫，不只高的親屬悲傷欲絕，警界同仁也相當憤慨，甚至法警都氣憤難耐，惋惜一名有大好前程的年輕人不幸離世。

25日晚間6時許，吳柏翰被警方依公共危險、毒品、毒駕、殺人等罪，移送至彰化地檢署，現場等待的記者看到他步下警車，只見其雙眼無神、腳步虛浮，一頭亂髮上還留有包紮傷口的紗布。媒體問吳「有什麼話想對家屬說」、「有沒有對家屬感到抱歉」，他直勾勾地望向媒體，回應「對不起家屬」。

據了解，吳柏翰（37歲）辯稱當時他從員林出發返回彰化找朋友，而車禍當下因精神恍惚，陷入睡眠。

▲吳柏翰頭頂留有紗布。（圖／記者唐詠絮攝）

高偉倫在今年年節為第二批休假人員，23日值勤結束就放假，下班後騎車回租住處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到就在等紅燈時，卻慘遭毒駕吳男從後方追撞噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。

吳柏翰車禍當時因撞擊力道大而被拋飛車外，全身多處擦挫傷，送至醫院治療，無生命危險，經醫院抽血檢驗，測得毒品反應，警方也從他身上、車內搜出10餘包毒咖啡包、安非他命。今晚待檢察官複訊後，將決定是否向法院聲押吳柏翰。