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38名死囚釋憲「無法槍決」　大法官得做決定了

總統蔡英文曾表示「無須依賴嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」，民眾擔心他任命的大法官會因此宣告死刑違憲。（圖／報系資料照）

▲總統蔡英文曾表示「無須依賴嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」，民眾擔心他任命的大法官會因此宣告死刑違憲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年農曆春節期間適逢新冠肺炎疫情減緩及國門開放，悶了許久的民眾莫不歡欣鼓舞，不過司法界有群人，面對這個難得的假期卻絲毫不能放鬆，那就是被認為是「第四審」的司法院大法官，因為春節連假過後，他們就得為38個死囚釋憲案作出憲法裁判，還要處理包括誹謗罪除罪化在內的重大釋憲，堪稱是大法官們高難度的「寒假作業」。

其中最讓大法官頭痛的首推38死囚釋憲案。38死囚釋憲案起源於黃春棋等死囚們以「更二審連身條款」違憲為由聲請釋憲，再併入民進黨重量級人士、前立委高志鵬貪污案衍生的法官迴避案，成為這次釋憲案的主要源由。

所謂「更二審連身條款」是司法院為讓案件早日確定，1987年起函令最高法院，要求死刑、無期徒刑等重大刑案，以及案件經二次以上發回更審，再上訴最高法院，須由同一法官審理，避免案件一再發回，影響當事人權益，不料竟成為38死囚爭取翻案、以及衍生高志鵬的貪污案能否再審的契機。

38死囚之一的黃麟凱殘殺2人遭判死刑定讞，他主張最高法院法官重複審判他的案子違憲。（圖／報系資料照）

▲38死囚之一的黃麟凱殘殺2人遭判死刑定讞，他主張最高法院法官重複審判他的案子違憲。（圖／CTWANT提供）

由於總統蔡英文多次強調廢除死刑是普世價值，去年9月3日蔡英文出席「總統與高中生面對面論壇」，回應死刑存廢議題時聲稱，「無須依賴嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」，顯示她廢死立場不變。另外，許多主張廢死團體向來與執政的民進黨關係密切，這些因素是否會影響憲法裁判結果，讓外界十分好奇。

不過，台灣歷次民調皆有超過8成以上民眾反對廢死，加上去年8月22日台南員警曹瑞傑、凃明誠執勤時慘遭殺害，不但家屬悲痛不已，也讓全民義憤填膺。大法官最後究竟要選擇「上意」、還是民意，大家都在看。

大法官另外一個高難度的寒假作業，就是3月14日要召開言詞辯論的誹謗罪應否除罪化釋憲案。本案源起朱姓台商、中正大學法律系教授盧映潔、電台負責人許榮棋等人不服被判誹謗罪確定，聲請釋憲。

根據大法官會議在2000年間做出的釋字第509號解釋，認為「行為人有相當理由確信其為真實者」，就不構成誹謗罪。509號釋憲案雖然維持了誹謗罪，卻大幅降低了被告的舉證責任，從「言論須為真」，變成「有理由信其為真」就可過關。

誹謗除罪化可能導致許多爭議案件無疾而終，圖為中國小姐張淑娟到北檢控告媒體人周玉蔻加重誹謗。（圖／趙世勳攝）

▲誹謗除罪化可能導致許多爭議案件無疾而終，圖為中國小姐張淑娟到北檢控告媒體人周玉蔻加重誹謗。（圖／CTWANT提供）

不過社會上對於誹謗除罪化的聲浪一直沒停過，總統蔡英文在2016年到2017年召開的司改國是會議第5分組，決議廢除包括誹謗罪在內的妨害名譽罪，理由是妨害名譽罪會影響新聞自由及言論自由，還會增加警察和檢察官的負擔。司改國是會議統計了2014年到2016年間，全國地檢署共偵結28073件妨害名譽案，僅有5745案起訴，而且這3年內所有妨害名譽案判決，幾乎沒人被抓去關，似乎未能達到刑罰的目的。

反對誹謗除罪化人士則認為，一旦除罪化後，民眾遭到抹黑和污蔑只能尋求民事賠償，「難道有錢就可以為所欲為亂罵人、造謠生事？」另外，現在電腦科技日新月異，網路霸凌事件層出不窮，還有人因此想不開輕生，如果廢除誹謗罪的目的僅為了減少檢警和法院工作量，就犧牲掉尋求正義的管道，似乎也無法符合民眾的法律情感。贊成與反對都言之成理，看來大法官有得傷腦筋了。

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