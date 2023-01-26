復航空難7年常哭醒　她倖存憶煉獄：飛機剛上去就掉下來

▲復興航空235號航班空難造成43人身亡，基隆河頓時成為人間煉獄，無數家庭因此破碎，卻給了施鳳嬌重生的機會。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

花蓮縣「華人太子愛心關懷協會」理事長施鳳嬌與總幹事林冠霖夫妻，近年投身慈善、照顧弱勢，為清貧民眾發送物資，成為邊緣戶眼中的「守護天使」，而施鳳嬌其實是7年前復興航空空難的倖存者，空難後遺症讓她至今仍備受折磨，但她選擇站出來回饋社會，用行動讓「撿回來」的命更有價值。

2015年2月4日上午10時許，復興航空235號航班從臺北松山機場出發，原定要前往金門尚義機場，起飛不久後右引擎順槳故障，又因人為操作失誤，導致飛機失去動力墜落於基隆河南港段，造成43人身亡，基隆河頓時成為人間煉獄，無數家庭也因此破碎。

▲施鳳嬌在空難中身受重傷，治療一年多後才得以出院，但空難陰影至今仍難以擺脫。（圖／CTWANT提供）

回憶當年的驚險畫面，施鳳嬌的語氣中仍帶有揮不去的驚恐和害怕，來自廈門的她表示，事發前她在廈門發生車禍，法院要她回去驗傷，這才買機票返鄉處理，要從花蓮搭飛機到台北，再轉機到金門，最終卻搭上死亡班機。

「飛機剛上去，就掉下來了。」施鳳嬌提到，案發時快速且突然，乘客們沒有任何心理準備，機身便在一陣大力晃動後驟然往下墜落，視線在剎那間只剩黑暗，她感覺到自己在水中載浮載沉，並注意到上方有光線灑進機艙，於是忍耐著全身的疼痛，順著光源爬離飛機。

而施鳳嬌順利逃脫後，消防員已接獲消息到場救援，現場哀鴻遍野、一片混亂，消防員立刻朝她伸出援手，但施鳳嬌後方有名小女童在哭喊求救，她選擇讓孩子先上救護車，這個孩子也成為唯二的倖存兒童之一。

施鳳嬌在這起事故中幸運生還，三軍總醫院發現她頭部外傷併疑似眼眶骨折，傷勢嚴重、幾乎毀容，且摔斷了6根肋骨，右肩粉碎性骨折，連腳都摔斷了，在緊急救治後才撿回一命。

「馬英九看到我都哭了，我說你不要哭，這會讓我想跟著哭。」施鳳嬌提到，當時的總統馬英九還去醫院探視，見到嚴重傷勢後眼含淚光，2人還在不影響其傷勢的情況下握手，而她在治療和復健一年多後終於能返家休養，真正的考驗卻才要開始。

▲施鳳嬌住院休養時，當時的總統馬英九特別前往慰問，看到其嚴重傷勢讓馬英九一度泛淚。（圖／CTWANT提供）

「不吃安眠藥睡不著，睡著了還很常哭著醒來。」施鳳嬌表示，空難陰影在她身心徘徊不去，每逢天氣轉換，其肢體便會疼痛難忍，心理陰霾更一度將她壟罩，在丈夫不離不棄的陪同下才漸漸好轉，投身慈善更為她找到生命新的意義。

活出第二生命的施鳳嬌（59歲）是廈門人，原本在廟宇服務，而她的先生林冠霖（55歲）則是花蓮人，原本從事命理師的工作，在施鳳嬌大難不死出院之後，兩人都辭去工作，於2019年設立華人太子愛心關懷協會，打算把餘生都奉獻給弱勢民眾。

施鳳嬌提到，在事件發生後總有許多不滿，認為自己「沒做錯事」，為什麼要承擔這樣的後果，但成立協會開始關心弱勢民眾後，發現這世上還有更多「艱苦人」等著她去關懷，在助人的同時內心也得到療癒，而她也會和丈夫持續照顧艱苦民眾，用行動讓「撿回來」的命更有價值。

▲空難的陰影至今仍在施鳳嬌身心徘徊不去，每逢天氣轉換，其肢體便會疼痛難忍，所幸丈夫林冠霖不離不棄的陪伴，讓她找到生命新的意義。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 老天不收我1／復興空難倖存 她成「清貧守護天使」跑遍花蓮送暖

▸ 椅子瑜珈2／撐住椅子簡單律動 鍛鍊腰臀腿防跌倒

▸ 富豪新列傳2／王任生斥資50億花9年蓋出花蓮新地標 潔西艾美酒店開幕日成謎