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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

前北縣板橋市民代表郭杉村賤賣補助款額度　二審獲緩刑

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前板橋市民代表郭杉村，賤賣補助款額度，二審獲判緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

改制前之臺北縣板橋市前市民代表郭杉村，將市民代表的提案建議補助款額度，賣給當時的市代會主席曾煥嘉，並收賄81萬元，被依照《貪污治罪條例》「不違背職務行為收賄罪」起訴，一審判刑3年10月，案經上訴，高等法院審理後，將他改判有期徒刑2年、褫奪公權2年，並宣告緩刑3年的自新機會。

判決指出，郭杉村等人均為改制前的板橋市民代表，任期由2006年到2010年底為止，而依照《地方制度法》規定，板橋市民代表得填具「板橋市民代表會建設建議單」，交由板橋市民代表會函轉板橋市公所，提案建議補助板橋市內之機關團體辦理活動、購置設備。而由於當時的市民代表會主席曾煥嘉，因自身補助款額度不敷使用，但他為了加強地方服務、鞏固勢力，就向其他市民代表購買補助款額度，分配給有需求之機關團體。

全案爆發後，檢方查出曾煥嘉在2008年到2010年間，共向8名市民代表購買24次的補助款額度，每次依照賣出補助款額度的25％至30％比例內，花費2到45萬元不等費用購買。全案爆發後，8人遭檢方傳喚，檢方並依照《貪污治罪條例》「不違背職務行為收賄罪」起訴；至於行賄的曾煥嘉，卻因為本罪的「行賄罪」到2011年才施行，基於不溯及既往原則，曾煥嘉反而獲得不起訴處分。

法院審理時，眾人均認罪並繳回犯罪所得，僅郭杉村沒有繳回不法所得，一審法院將眾人均判處緩刑，僅郭杉村判刑3年10月、褫奪公權3年。全案僅郭杉村等2人上訴第二審，而上訴期間，又一人撤回上訴，最後二審法院僅審理郭杉村涉案部分。郭男最後認罪並繳回犯罪所得，全案於19日宣判，高院認為郭男非主動圖謀利益，輔助款係用於市民大眾，且其年近7旬，健康狀況不佳，犯後已深表悔意，因此改判刑2年、褫奪公權2年，並宣告緩刑3年的自新機會。

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