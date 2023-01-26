狼醫錄14少女「上半身全裸」不雅影片！　健檢成偷拍死角

▲日本一名狼醫趁著健檢問診時，偷拍女學生的裸體。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣西宮市一名34歲醫師涉嫌在2022年3月、4月到學校幫學生健檢時，偷拍至少14名女學生上半身全裸的畫面，因此遭到警方逮捕。警方進一步調查後才發現，嫌犯的手機持有大量偷拍的不雅影片，由此可見他早已得手多次，將持續深入調查他是否涉及其他偷拍案件。

根據《日刊現代》報導，現年34歲的嫌犯佐藤博和2014年取得醫師執照，此後便在各家醫院以特約醫師的形式工作。而他同時也登記於派遣公司，經常接案至關西各地區的學校與企業協助進行健康檢查。他2022年6月7日在大阪的一處地下街不斷從後方靠近一名女高中生，被一旁警察發現，認為他行徑可疑，隨即對他進行盤查。

沒想到警方就真的在他的手機內發現偷拍女高中生裙底風光的照片。不只如此，男子身上還持有多部手機，警方懷疑案情不單純，於是到嫌犯家中進行調查，最終搜出大量記憶卡，裡頭則是存有他在替企業與學校健檢時，偷拍女性的影片。

大多數的影片都是從低角度偷拍，其中女學生穿著體育服，且未穿著內衣，而嫌犯則是在影片中以問診的名義，要求女學生把上衣掀開，露出全裸的上半身。

他被逮後坦言，自己在2022年3月至4月期間，曾被派遣至大阪府與兵庫縣的多間國中與高中，替學生進行健檢中的問診，因此利用職務之便進行偷拍。此次事件至少有14名女學生受害，然而根據警方所掌握的證據，至少還有數十名女性受害。