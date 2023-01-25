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蓬佩奧回憶錄吐秘辛　力阻印度和巴基斯坦爆發核戰

▲▼前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）回憶錄透露，任內阻止印度和巴基斯坦可能爆發的核戰。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

美國前國務卿蓬佩奧在回憶錄中透露，任內阻止印度和巴基斯坦可能爆發的核戰；他在2018年秘訪平壤時，金正恩告訴他：「我知道你一直想殺我」，他則回應：「我仍試著殺你」。

蓬佩奧以對中國的強硬立場而聞名，他還表示美國前總統川普因需要中國醫療用品要他閉嘴，以免激怒中國領導人習近平。

未來可能成為美國總統參選人的蓬佩奧（Mike Pompeo）在今天出版的回憶錄「寸步不讓」（Never Give an Inch，暫譯）中寫道：「我認為世界並不清楚2019年2月印度與巴基斯坦的對抗有多接近演變成為核子戰爭。」這是蓬佩奧任職川普的國務卿和中央情報局（CIA）局長時期的回憶錄。

印度2019年2月打破先例在巴基斯坦境內發動空襲。在此之前，印度譴責巴基斯坦境內的武裝團體發動一起自殺爆炸事件，導致41名印度印度準軍事部隊民兵在克什米爾（Kashmir）地區死亡。巴基斯坦還擊落1架印度戰機，俘虜飛行員。

當時正在越南河內參加川普和北韓領導人金正恩峰會的蓬佩奧說，他被1名印度資深官員的緊急電話吵醒。

蓬佩奧寫道：「他相信巴基斯坦已經開始準備核子武器進行攻擊。他告訴我，印度正在考慮提升核戰層級。」

蓬佩奧說：「我要求他什麼都不要做，給我們1分鐘時間來解決問題。」

蓬佩奧說，美國外交官說服印度和巴基斯坦，雙方都沒有準備發動核戰。

另外，蓬佩奧憶起2018年3月擔任中央情報局局長秘訪平壤時，一次令人不寒而慄的談話。

蓬佩奧引述金正恩的說法表示：「我沒有想到你會出現。我知道你一直想殺死我。」

「我決定用我本身的一點幽默感來拉近彼此關係：『主席先生，我仍然試著殺死你。』」

蓬佩奧以對中國的強硬立場而聞名，他指控北京傳播「武漢病毒」。

他說，川普告訴他，中國國家主席習近平「討厭你」，並要求蓬佩奧「暫時閉嘴」，因為美國需要來自中國的醫療用品。

蓬佩奧說：「總統推文表示中共在對抗疫情方面做得很好，並稱讚習近平，這讓我很不高興。」

「但我理解當時的情況--我們需要醫療設備，並為此受中共的擺布。我為總統工作，我等待時機。」

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