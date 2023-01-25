運16牛死2頭！印度男遭重判終身監禁　法官：原子輻射都穿不過牛糞

▲印度一名男子因在走私牛的過程中導致牛隻死亡而被重判終生監禁。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印度22歲男子安朱姆（Mohammad Aamin Anjum）因在運輸牛的過程中，未保留足夠空間供牛活動與傳奇，導致2頭牛在路上死亡，而被判處終身監禁。然而，令人們大為驚訝的不僅是法官對這名走私販予以重刑，而是法官在判決書中大讚牛糞及牛尿無所不能，甚至「連原子輻射也不能穿透」。

綜合法新社與印媒報導，被告安朱姆在2020年8月試圖用卡車走私16頭牛到古吉拉特州境內，不料卻在半路被警方攔下來，更被查出車上因空間不足，導致2頭牛在運輸路途中死亡。去年11月，審理這宗案件的維亞斯（Samir Vyas）法官指出，由於安朱姆「令人極度失望」，因此決定重判這名導致牛隻死亡的走私犯。

從判決書可見，維亞斯對牛隻死亡的情況痛心疾首。這位法官表示，牛在印度傳統文化被視為神聖的動物；雖然當地人不時會提起有關保護奶牛的課題，但印度獨立至今已75年，殺牛事件卻不減反增，而且非法運輸牛隻並造成牛隻死亡的時間還是頻頻發生，「這是對文明社會的極大侮辱」。

維亞斯強調，「奶牛耕種出來的糧食保護我們免受疾病侵害，而且科學已證明，即使是原子輻射也不能穿透牛糞做的房子，喝牛尿更可以治愈許多不治之症，但被告卻未良好對待牛隻，導致牠們死亡。」報導稱，安朱姆最後被判處終身監禁的重刑。