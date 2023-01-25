新北淨零行動邁向零碳城市　示範場域補助1／31前受理申請

▲新北淨零行動邁向零碳城市，示範場域補助1月31日前受理申請。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北轄內企業改善整體用電情形，新北市政府經發局2022年推出多項節能減碳政策，其中「淨零碳示範場域補助計畫」，以發展淨零碳建物為核心，鼓勵業者建立示範場域，每案場最高補助150萬元，受理期限至2023年1月31日，透過公私協力推展淨零行動，加速建構零碳永續城市，歡迎各界踴躍申請。

經發局長何怡明表示，在全球對抗氣候變遷推動淨零排放浪潮下，新北市府推出「2030三大零碳藍圖」，2020年率全國之先簽署氣候緊急宣言，2021年成立氣候變遷及能源對策執行委員會，2022年8月更發布「新北2050淨零路徑暨行動氣候行動白皮書」，展現達到淨零排放目標的企圖心。

同時，為落實新北市各項減碳規劃，經發局去2022年也推出「專家節能輔導」、「服務業隔熱補助」、「服務業節電媒合會」及「店面節能改造獎勵計畫」等政策；透過專家實地查訪給予節能建議，搭配補助服務業安裝隔熱節能產品方式，凝聚新北企業對節能減碳的共識。

何怡明說，為加速新北市邁向零碳城市的目標，經發局推出「淨零碳示範場域補助計畫」，補助企業導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統。此外，為引導業者正確的節能觀念，舉辦節電媒合會，提供專業用電健檢服務，以及節能經驗分享座談與節能產品展示，現場超過500人參與，創造超過2000萬元的媒合商機。

經發局表示，針對轄內中大型用電企業進行現場節能輔導與用電改善建議，2022年度共輔導64家次企業，統計企業節電潛力約有2085萬度電，減碳量約1萬616公噸，相當於27座大安森林公園1年的吸碳量。在服務業隔熱補助計畫，共協助132家業者導入隔熱設備，1年約可省下144萬度電，相當於3325戶我國一般家戶夏季月用電度數。

經發局補充，因應新北業者反應熱烈，2022年底擴大開辦「店面節能暨改造計畫獎勵辦法」，希望引導服務型店家全面檢視店內能源設備，最終受理22家業者申請，將依節電效益評比核定補助業者。另有關「淨零碳示範場域補助」，每案場最高以150萬元為上限，申請期限至2023年1月31日止。詳細資訊可至「新北市政府經濟發展局」官方網站查詢，或撥打諮詢電話：02-2960-3456分機5339潘先生。