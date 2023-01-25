侯友宜初四走春浪漫賞花　淡水天元宮櫻花綻放吸人潮

▲淡水天元宮日夜皆美。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節期間，除了處處可見喜氣的新年紅，新北市淡水區的天元宮可以參拜祈福外還有粉色系自然美景可以欣賞，新北市長侯友宜邀請民眾不妨趁著連假，帶著大小朋友一起到淡水天元宮祈福、賞花及追櫻，在春節安排粉色系的旅行，感受大自然之美。

侯友宜表示，淡水天元宮有著粉白色、粉紅色、深粉色三種花瓣色彩的三色櫻，總是遊客的目光焦點，天元宮的「天山三色櫻」是由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的品種，開花時不同深淺粉紅交織而成的花景，富有層次感也十分美麗，歡迎春節期間相約櫻花林，來天元宮健走、散步，享受自然美景。

▲新北市長侯友宜邀民眾春節期間來天元宮走春賞櫻。



景觀處表示，建議前往賞櫻的民眾可至淡水捷運站或輕軌淡金北新（V05）站旁「福德宮」公車站搭乘賞櫻專車，上午8時由捷運淡水站發車，末班車則下午5時由天元宮發車，尖峰10至15分鐘一班車，避免塞車及找停車位的麻煩。除了賞花之外，也可以利用淡海輕軌，悠閒地遊覽青春山海線，造訪淡水老街、漁人碼頭及紅毛城等周邊景點。

新北市景觀處規劃「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」夜間賞櫻活動，新春連假至1月29日止，淡水天元宮每日16時30分至20時30分在櫻花花海點上迷幻燈光，妝點春夜的奇幻景色，燈光映襯下的夜櫻散發著絢麗光芒，點亮夜間的櫻花林，體會新北蒔花好讚，浪漫櫻花好美，越夜越美麗。

▲侯友宜與現場民眾拜年。

景觀處長林俊德表示，歡迎賞櫻的民眾搭乘大眾運輸前往賞櫻，更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」臉書粉專按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，景觀處將持續更新最新的新北市櫻花情報給大家。

▲侯友宜到淡水天元宮參拜。