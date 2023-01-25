書香喜迎春！新北市圖初五開館迎賓　邀民眾閱讀兔gether

▲書香喜迎春！新北市圖初五開館迎賓。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館將於大年初五開館迎新，特別推出閱讀迎賓活動，邀民眾「閱讀兔gether」！26日（初五）當天於全市各區圖書分館搶頭香借書的民眾可以獲得閱讀大禮包，26日初五、27日初六還有新春限定的「迎新All in one」閱讀超值包，前10名借閱的讀者，即可獲得新春開運筆，為新年帶來好運！

迎接新的2023兔年，新北市立圖書館總館推出「福兔賀歲慶新春」活動，春節是中國人重要的傳統節日，爸媽可以利用過年假期與親子共讀，為孩子講年節故事，更能感受濃厚的年味，1月26日至2月5日（元宵）推出「閱讀兔gether書展」特別為親子精選農曆春節與兔年相關有關的童書，鼓勵家長可以陪伴孩子一起閱讀過新年。

新北市立圖書館表示，館內特別設置「好運兔U祈福留言牆」，讓民眾可以在祈福簽名牆上寫下新年祝福。過年期間，許多民眾喜歡看電影享受歡樂時光，初五與初六，總館也特別推出新春快閃電影院，免費招待市民看電影。

另外，1月28日知名的「登山界 KOL」，同時也是名山岳攝影作家雪羊，將和大家分享臺灣各地的山岳美景，邀民眾親近山林，走入大自然，同時消耗一下過年大魚大肉累積的卡路里，健康過新年。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。