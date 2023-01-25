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新北嚴選新春優惠搶好康　青春山海線消費滿額抽好禮

▲新北嚴選新春優惠搶好康 青春山海線消費滿額抽好禮。（圖／新北市經發局提供）

▲今年農曆年前經發局帶領業者搶攻年節商機，在板橋車站辦理2023新北特色商品年節展售會，短短3日創造近百萬營業額。。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節不知道去哪消費享好康嗎？新北市政府特別聯合2022新北嚴選獲獎店家，推出新春優惠活動，1月31日前只要到獲獎店家消費選購都能享好康。另外針對青春山海線店家，也推出消費滿額抽獎活動，消費金額滿200元，憑消費的發票或收據即可登錄抽獎，活動期間至2月15日止。

經發局長何怡明表示，2022年新北嚴選入圍名單出爐後，市府帶領業者屢創商機，半年內帶領業者創造超過1700萬營業額。在今年農曆年前也帶領業者搶攻年節商機，在板橋車站B1廣場辦理的2023新北特色商品年節展售會，短短3日吸引超過1萬人前往採買，創造近百萬營業額。今年市府特別聯合2022新北嚴選獲獎店家推新春優惠，1月31日前只要到新北嚴選的店家消費都能享好康。

▲新北嚴選新春優惠搶好康 青春山海線消費滿額抽好禮。（圖／新北市經發局提供）

▲新北嚴選集結獲獎業者推出新春優惠活動，1月31日前都能消費享好康。

何怡明說，新北嚴選新春優惠包含「大嬸婆食品」推出黃金蘿蔔糕8折優惠，只要200元就能帶回家，由美國麵包大賽團體常勝軍的麵包師傅在林口開的「溜溜貝果」，推出心饗蛋黃酥禮盒優惠價650元；萊茵城堡咖啡館推出濾掛咖啡禮盒原價999元，新春特價2盒1688元。啤酒肚釀製也推出至行動啤酒車「馬克一號」，消費享周邊商品優惠。

除了2022新北嚴選業者響應推出新春優惠外，青春山海線特色店家也推出消費滿額抽獎活動。民眾只要在2月15日前在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8個行政區的青春山海線合作店家消費，單筆消費金額滿200元，就有機會抽中Apple AirPods、便利商店商品卡，春金魚酥伴手禮。更多新北嚴選活動資訊，可上「新北市經濟發展局」官網及「青春山海線」活動網站查詢。

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