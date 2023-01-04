桃園市環保局農曆春節初五開工收垃圾　張善政：讓市民安過好年

▲桃園市長張善政今天在市府市政會議上聽取環保局春節期間垃圾清運工作規劃報告時表示，清潔隊員非常辛苦，預計正月初五開工收運垃圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年農曆春節假期長達10天，桃園市長張善政今（4）日在市政會議聽取環保局有關春節期間垃圾清運工作規畫報告後指出，鑒於疫情逐漸趨緩，預估今年農曆春節期間造訪桃園旅遊景點人數將更甚以往，建議環保局針對旅遊熱點規劃適時機動方式調動人力；此外，清潔隊員非常辛苦，預計將於1月26日（初五）開工收運垃圾，他與市府主管將趕往各行政區清潔中隊向隊員們慰勉打氣，感謝他們在春節期間辛苦值勤，讓市民安心過好年。

桃園市環保局指出，農曆春節將屆，桃園市今年環境清潔週從1月14日開始到1月20日，市府環保局籲請市民趁年前環境清潔週期間與清潔隊員、環保志工，將共同整理與清掃家園。至於民眾最關心的春節垃圾清運時刻表，張善政市長今天在市政會議拍板決定，今年除夕收運完畢後，依舊維持大年初一到初四停收垃圾，大年初五（1月26日）早上開始清運垃圾。

▲桃園市環保局春節期間垃圾清運工作規劃時程表出爐，環保局籲請市民配合，其中大型家具收運請向在地清潔中隊登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局各區清潔中隊即日起將加派人力，協助處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，請向在地清潔中隊登記（登記時間截止至1月18日下午5點），依約定時間搬到指定地點；另外在大年初一到初四期間停收垃圾，籲請民眾將垃圾暫時打包放置家中，不要任意丟棄，否則可能面臨6,000元罰款。環保局也呼籲市民於大掃除期間，如有不用的點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後交給資源回收車，避免危險物品遭到擠壓引發火災風險。

▲桃園市環保局春節期間垃圾清運工作規劃時程表出爐，環保局籲請市民配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局說，今年春節有10天假期，環保局將請清潔隊員於其中5天加強為民眾服務，包括1月20日（小年夜）、1月21日（除夕）及1月26日至28日（初五至初七）都協助清運垃圾。其中，1月20日（小年夜）已開始放假，但各區清潔中隊當天加強清運服務，除夜間依原時段清運外，中午起再加收一趟；1月21日（除夕）及1月26日（初五）當天亦會加班清運，從上午9時起加強清運一趟至收完為止（夜間停收）；1月22日（初一）至1月25日（初四）依循往例停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員們能好好休息，與家人共享年節。1月27日（初六）起恢復正常清運模式。

環保局長陳世偉強調，其中復興區則從1月20日（小年夜）暫停清運，1月21日（除夕）上午8時起加強清運至收完為止、夜間停收；初一至初二與初四至初五暫停清運。初三則是上午8時起加強清運至收完為止、夜間停收。初六上午則是8時起加強清運至收完為止、夜間停收。詳細清運時間可至桃園市環保局官網( http://www.tydep.gov.tw)或桃園垃圾車APP即時查詢。