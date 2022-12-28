嘉義市電動公車持電子票證免費搭乘　YouBike前30分鐘10元優惠延長

▲▼ 來嘉義電動公車持電子票證免費搭乘、YouBike 2.0、YouBike 2.0E前30分鐘10元優惠同步延長至112年6月 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年終將至，嘉義市大眾運輸迎來多項好消息！電動公車搭乘人次於111年12月11日突破50萬人，而公共自行車騎乘人次更累計突破200萬人次大關，此外，嘉義市市區公車台灣好行【光林我嘉線】更在今(111)年經交通部觀光局評鑑為優等路線！

為迎接112年元旦暨春節連假到來，鼓勵民眾多多利用低碳交通工具，嘉義市政府延長市區電動公車及公共自行車優惠，凡騎乘YouBike 2.0、YouBike 2.0E前30分鐘補貼10元的優惠(2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元)，延長到112年6月30日，同時持電子票證搭乘市區電動公車亦享免費優惠，以期培養民眾使用公共運輸之習慣，歡迎大家多多利用。

交通處再次呼籲連假期間，民眾搭乘大眾交通運輸工具請務必全程配戴口罩，有發燒、咳嗽等疑似症狀切勿搭乘大眾運輸，敬邀市民朋友共同配合遵守防疫規定，市區公車發車班次如有任何疑問，可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138 )。