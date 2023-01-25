棉裡帶針？　周玉蔻讚「蔡賴陳」組合：溫柔堅定鐵三角

▲周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文於農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，成功說服前副總統陳建仁出任行政院長。資深媒體人周玉蔻25日表示，蔡英文、副總統兼民進黨主席賴清德、行政院長陳建仁三人是「棉裡帶針」的組合，並大讚他們為「溫柔堅定鐵三角」，形塑民進黨走一條非硬碰硬的路線，帶領黨全方位保衛2024大選。

周玉蔻今日在臉書發文指出，賴清德在1月18日接任民進黨主席，一番「沒有必要宣布台獨」論述，不僅遵從了「小英路線」的主張，還阻斷了中廣董事長趙少康等人「支持台獨的政治工作者」的黑暗戰術。

周玉蔻認為，若讓為人處事風格及治理原則上與前行政院長蘇貞昌院長迥然相異的陳建仁接任行政院長，那磨刀霍霍、揚言要在立法院大動拳腳、施展語言暴力攻擊的戰鬥藍派立委，如何出手、攻防下場，恐怕多有思索調整的空間。

不僅如此，周玉蔻也形容，蔡英文、賴清德、陳建仁是「棉裡帶針」的組合，並大讚他們為「溫柔堅定鐵三角」，形塑民進黨走一條非硬碰硬的路線，帶領黨全方位保衛2024大選。另外她也提醒，人事定調後，民進黨中生代的前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌、高雄市長陳其邁、前台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、前屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲等人，如何堅忍為民主自由、繁榮台灣奮戰，將是能否爭取選民投票的依據。

周玉蔻強調，政治形式已變，總統大選與地方選舉完全不同，選民思維、兩岸局勢與中共態度也是瞬息移轉，民進黨必須快速調整好戰隊，向台灣人民證明民進黨已反省、檢討。她更呼籲國民黨，在九合一大選中蜜月期走味及總統候選人內鬥洶湧的情況下，不能再倚靠仇恨值，小心機轉移內亂的焦點了。