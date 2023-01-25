傳陳建仁、林佳龍接正副閣揆！侯友宜給滿滿祝福　「一起為國家做事」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／新北報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，預計在26日對外宣布相關人事。對此，新北市長侯友宜25日表示，對於陳建仁接任閣揆，侯友宜表示，內閣人事調整尊重中央職權，內閣就位後，需要同心協力為台灣努力，這才是最重要。

根據自由時報報導，陳建仁在春節期間，被蔡英文請去當面懇談，他深知民進黨在去年11月的地方選舉大敗，只剩下5個執政縣市，中央政府的治理如何回應民意、重新整隊再出發，正面臨高度的期待與考驗；他在會談間也未有推託，既然穩定政局有需要，他就必須聽從。

此外，蔡英文近日與蘇貞昌有進一步盤點，並聽取閣員去留意見，規劃在年初五（26日）正式對外公布。

對於陳建仁接任閣揆，侯友宜表示，內閣人事調整尊重中央職權，內閣就位後，需要同心協力為台灣努力，這才是最重要。

而過去競選對手林佳龍可能接任副閣揆，侯友宜表示，佳龍兄在每個工作崗位扮演好自己的角色，給他滿滿祝福，未來每個人角色不一樣，但心是一樣的，為國家人民做事、大家一起合作。

而侯友宜近期春節行程非常多，是否為未來投入總統大選加分？對此，侯表示，這幾年疫情所以活動相對較少，春節期間也到廟裡跟民眾一起求平安，和民眾一起出來走一走。

而美國眾議院長麥卡錫傳春季將訪台，有藍營名嘴認為麥卡錫打台獨牌，觸動兩岸敏感神經？對此，侯友宜表示，台灣是熱情好客的國度，任何國際友人都歡迎，而最重要是台海穩定，抱著願景、永續發展。