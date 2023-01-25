陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

▲陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於總統蔡英文成功說服前副總統陳建仁將出任行政院長，前民進黨立委郭正亮表示，陳建仁原本安排過年期間要出國，卻突然被蔡英文點名接閣揆，可以說是「完全沒有心理準備」。另外，對蔡英文來講，若陳建仁不幸陣亡，只能眼睛一閉叫前桃園市長鄭文燦去接閣揆，「畢竟叫蘇貞昌回來很難看。」

郭正亮日前在節目《盧秀芳辣晚報》中指出，資深媒體人黃暐瀚前幾天透露給他機密消息，稱陳建仁過年已安排出國見教宗、請示天主，由此可知他完全沒有心理準備，突然之間就被蔡英文點名接閣揆，不能離開。郭正亮說，或許陳建仁會越想越害怕，覺得政務好複雜、壓力很大，但他越拖就會讓外界認為「毫無準備」，不僅傷害自己也傷害民進黨。

郭正亮更直言，蘇貞昌看準陳建仁接閣揆未來會出包，因為他一上任就要面對總質詢，而國民黨一定會圍攻高端議題，蘇貞昌到時候就在家裡含飴弄孫，看陳建仁被修理的樣子，「陳建仁表現的越差，蘇貞昌的聲望反而會水漲船高，到時候民進黨立委就會懷念他。所以，蘇現在就在等陳建仁跟賴清德民調下降，而這種事大概三月就能見真章。」

至於蘇貞昌請辭後是否有機會回鍋？郭正亮強調，目前最糟糕的情況，是怕陳建仁連兩、三個月都撐不住，台灣也發生過經濟部長幾天就陣亡了，這個位子不好做，很複雜。不過，對蔡英文來講，若陳建仁不幸陣亡，只能眼睛一閉叫鄭文燦去接閣揆，「畢竟叫蘇貞昌回來很難看。」