　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5星座初九後「被天公加持」旺爆！　牡羊「美夢成真」財運紅翻天

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲5星座「被天公加持」旺翻。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者朱祖儀／綜合報導

明（30）日是大年初九，也是玉皇大帝誕辰日，俗稱的「天公生」。命理師小孟老師透露，這天之後有5個星座能夠得到天公加持，其中最旺的是「牡羊座」，只要透過自己的努力，就有機會賺得一筆錢財，還能獲得客戶的支持，「自然財運也是跟著來」。

TOP 5 魔羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔羯座比較講求務實，較能展現本身的實力，有機會大放異彩，成為大家的焦點，自身魅力也會增加，在財運的表現更是積極。除了有機會因為職務的晉升而加薪之外，投資理財也是有機會獲利的。而事業管理表現雖然競爭，但還是有機會因此得到高額的獎金或盈利，同時社會地位也是跟著提升。若是有土地或房產買賣的，有機會因為朋友或家人的關係，能交易成功。

TOP 4 金牛座

金牛座重視金錢，對物質慾比較強烈一點，會努力追求財富，認同「能者多勞，勞務者得錢財」的觀念，因此會想盡辦法賺取錢財。天公生後對投資理財的表現也會相對比較果斷，會想要快速成交，迅速獲利；上班族則會努力加班來賺加班費。在外地求財者，若能再適度表現自己的口才跟想法，除了能增加知名度之外，還會有貴人來相助，財運也較為順利。事業上會有好的機會跟更多合作的機會出現，財運也能跟著來。

TOP 3 射手座

射手座一向較為大膽，在天公生後，有機會靠著這個膽量，為自己賺到不少財富。除了敢衝敢嘗試之外，也很有投機運，尤其是彩券，就算是撿漏網之魚，還是很有這個機會可以贏得不少獎金，射手座朋友不妨試試你們的好手氣。你會意識到財富對你的重要性，會有較強的物質慾，因此會願意耗費時間去追求錢財，像是不停的加班、假日找兼差副業，或是做財務的操作，這部份也是能得到不少的資金流入。

TOP 2 處女座

處女座求財一向很謹慎，對資金運用頗為細心，商業頭腦表現較為出色，思考事情會更為順暢，有利於分析各種投資，獲利也較為明顯。尤其是有跟人合夥的，會有不少機率可合作成功，若能有效利用資源，要賺取更多的財富，也是很有機會的，你除了有貴人相助之外，在偏財運方面，也是相當旺，有可能賺取到不少的機會財！而且在天公生之後你的財運，正偏財都不錯，業績訂單量有機會比以往增加很多。

TOP 1 牡羊座

牡羊座如果有夢，在天公生後有機會美夢成真，如果對錢財有所求，則有機會透過自己努力，賺得一大筆錢財。上半年不論是上班族還是當老闆的，都有機會表現出自己的實力與能力，除了被看重、被欣賞，也能靠自己贏得客戶的支持，自然財運也是跟著來。此外還能受到朋友的肯定，會有轉介紹生意的可能，在交友圈裡表現突出，正財可迎得滿堂彩，收獲滿滿。

ET快訊
邱澤罕見同框老婆！　許瑋甯肚皮狀態成亮點
爽放完10天春假　一翻2月行事曆QQ了
找傳播妹激戰！　25歲職軍一夜嗨2次GG了
快訊／桃園男被逼握爆裂物！　左手掌被炸爛
今年還有7大連假！　最長爽放5天
冷爆！　台中水龍頭一開「全是冰塊」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除夕「這一味」初五還在吃　1家3口狂拉...他尿不出來險腎衰竭

兔年第1個天赦日！命理師「教1招」一次補滿財庫　最強轉運時間曝

初八財神在西方！「4星座、4生肖」財運爆棚　3.3億大樂透得主就是你

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂　準備發大財

南投燈會開幕15天「突破300萬人次」　許淑華現身與民眾同歡

易累竟是麩質不耐！她超商買完菜「乳糜瀉」回家躺數天才恢復

司法與心理學的交會　法律與心理的對話為司法改革帶來全新可能 

他挖出「過期20年米粉沒臭味」　過來人曝慘痛經驗：拉2天

將任文化部長　史哲述施政重點「壯大台灣內容、建立文化自信」

初九天公生日「8大禁忌」曝！2句話勿說　做1事會窮一整年

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

除夕「這一味」初五還在吃　1家3口狂拉...他尿不出來險腎衰竭

兔年第1個天赦日！命理師「教1招」一次補滿財庫　最強轉運時間曝

初八財神在西方！「4星座、4生肖」財運爆棚　3.3億大樂透得主就是你

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂　準備發大財

南投燈會開幕15天「突破300萬人次」　許淑華現身與民眾同歡

易累竟是麩質不耐！她超商買完菜「乳糜瀉」回家躺數天才恢復

司法與心理學的交會　法律與心理的對話為司法改革帶來全新可能 

他挖出「過期20年米粉沒臭味」　過來人曝慘痛經驗：拉2天

將任文化部長　史哲述施政重點「壯大台灣內容、建立文化自信」

初九天公生日「8大禁忌」曝！2句話勿說　做1事會窮一整年

林書豪首秀在即！鋼鐵人開賣這兩天主場門票　最便宜400元

別讓消化系統吃不消　把握「四少二多」...免向醫師拜年

除夕「這一味」初五還在吃　1家3口狂拉...他尿不出來險腎衰竭

內閣改組薛瑞元留任、陳時中未入列　吳子嘉曝核心原因

兔年第1個天赦日！命理師「教1招」一次補滿財庫　最強轉運時間曝

初八財神在西方！「4星座、4生肖」財運爆棚　3.3億大樂透得主就是你

邱澤罕見同框老婆放閃！過年扮兔子甜炸「許瑋甯肚皮狀態成亮點」

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂　準備發大財

南投燈會開幕15天「突破300萬人次」　許淑華現身與民眾同歡

顏佑庭回歸《營業中》全場「定格」　網笑翻：很懂做節目

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

台灣港務公司招考新人正、備取128名

冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

地板冷到炸裂　啪啦19秒影片嚇人

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

更多熱門

相關新聞

初七「4星座4生肖」財運超旺　牛牛可能閃婚

初七「4星座4生肖」財運超旺　牛牛可能閃婚

春節連假即將進入尾聲，今（28日）是大年初七，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，今日財位在正西方，財氣時辰為上午7時許至11時許、下午3時許至晚上7時許，財運星座為巨蟹、天秤、水瓶、雙魚，至於財運生肖為鼠、豬、狗、龍。

4星座過完年別減肥　越胖財運越好

4星座過完年別減肥　越胖財運越好

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

初四灶神回家「勿在廚房裸體啪啪」7禁忌曝

初四灶神回家「勿在廚房裸體啪啪」7禁忌曝

關鍵字：

初九星座小孟老師財運

讀者迴響

熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面