雲林男過年加班送貨到屏東後失聯　家屬急報案…壓力大散心迷路啦

▲里港警分局泰山派出所副所長鄒彥正、新南派出所警員雷鴻銘找到陳男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

雲林縣陳姓男子春節加班，駕駛自小貨車送貨到屏東縣高樹鄉後，因工作壓力大想找地方散心卻失聯，家屬著急報案，里港警方獲報調閱監視系統，在一所小學旁找到蜷縮蹲坐在地的他，趕緊聯絡家屬報平安，讓家屬很感激。

里港警分局泰山派出所副所長鄒彥正、新南派出所警員雷鴻銘於春節假期期間聯合服勤擔服巡邏勤務，於當日中午接獲新竹市警局轉報緊急協尋失蹤人口案。

報案人王小姐表示，前夫陳男於過年期間為改善家中經濟，當日自雲林南下屏東高樹鄉工作，然於早上7時許即無法與前夫連絡上，前夫近期因工作壓力大，有服用鎮定安眠等藥物習慣，擔心其發生意外因此報案協尋。

警方獲報後，根據手機定位於轄區進行地毯式搜索，並立即調閱相關路口監視器，於當晚18時許終於在田子國小附近尋獲該名失蹤之陳姓男子。因寒流來襲，找到時陳男面容憔悴，蜷縮蹲坐在地。

陳男表示，送貨到高樹後，因最近工作壓力大想說找個地方散心，由於不熟屏東路況，身上也沒帶錢，手機又遺失，才因此走失；警方隨後巡邏車護送陳男回派出所安置，並貼心提供熱茶、熱食補充熱量，通知家屬帶回照顧。報案人對於警方能在短時間內就能到場救援感到不可思議，一再道謝。

里港警分局分局長鄭頴聰肯定鄒、雷二員積極為民服務精神，並提醒民眾，如有需協助事項，可撥打110或轄區派出所電話，警方定全力協助。