紅包遭洗衣機攪爛「鈔票全染色」！悽慘模樣曝光：多好幾張一百

▲過年期間有不少人會收到紅包，如果沒有好好保管，可能會發生遺憾。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

過年期間有許多人會領紅包，拿到以後如果沒有收好，可能會因此發生糗事。一名網友收到紅包後莫名消失、遍尋不找，沒想到將衣物放進洗衣機後，竟然意外找到，裡面的現金遭到染紅，傻眼的畫面讓他直呼「奇怪，怎麼多了幾張一百」。

這名網友在「爆料公社」表示，他過年期間曾收到紅包，其中有一包因為沒有收好，導致事後遍尋不著，沒想到某次洗完衣服，竟然在洗衣機裡發現了被攪爛的紅包，還有數張千元鈔票。

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不過，因為洗衣機裡面有水，紅包上面的色素溶解出來，又沾在千元鈔票上，導致大部分鈔票都被染紅，傻眼的畫面讓他不禁直喊，「奇怪怎麼多了幾張一百…？」

▼紅包裡面裝著的鈔票全被染紅，悽慘的模樣讓眾人笑了出來。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



逗趣的畫面曝光後，不少人笑了出來，在照片下方出言調侃，「見紅了啊，大吉大利」、「我出150收」、「染得挺漂亮的」、「如果是在洗衣機被媽媽或是另一半發現的話，這又是另一個故事了」、「幫那桶衣服默哀」、「放很久了，多的100是生的利息。」

此外，同樣也有人出言安慰，因為紙鈔沒有毀損，只要序號還在，應該都可以拿到台灣銀行更換，建議可以先去嘗試，避免蒙受損失。

根據《民視新聞網》報導，央行發行局副局長林慰宗說，只要是真鈔的話，想要兌換一定沒問題。而這項說法也意味著該名網友能夠安心了，至少錢還拿得回來，否則損失慘重。