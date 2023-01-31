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社會 社會焦點 保障人權

老爸太粗心！超商領完包裹開車閃人　女兒慘遭丟包傻愣原地爆哭

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲一名粗心爸爸到超商領完包裹後，不小心將女兒丟包在原地，所幸在員警的協助下順利團聚。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

人來人往的台北車站街頭，日前出現一名少女獨自站在路邊嚎啕大哭，一旁執勤的員警見狀立刻上前關心，才知道竟然是遭到粗心的爸爸不小心丟包，趕緊協助聯繫，讓兩人順利會合，避免在春節期間一家無法團聚的狀況發生。

過年前一名未成年詹姓少女跟著父親北上辦事，行經台北車站時，爸爸將車開到附近超商領包裹，少女也跟著爸爸下車，沒想到爸爸領完包裹後直接開車離開，沒有再確認女兒是否有上車。詹姓少女走出超商後，遍尋不著爸爸頓時驚慌失措，當場放聲大哭，當時中正一分局員警黃梓欽正在一旁執行交通疏導勤務，聽見少女哭聲後主動上前協助，並了解這起烏龍的狀況，立刻打給詹父告知少女並沒有上車，這時詹父才發現心愛的女兒不在車上。好在詹父開車駛離並沒有太久，只開到中正紀念堂附近，黃梓欽隨即將少女載送過去會合，詹父也在接回女兒後，向員警表達感謝，讓父女倆順利團圓準備過年。

中正一分局呼籲，年節期間返鄉、出遊的人車眾多，務必多加留意看顧身邊的孩子，以免一不注意遭到人潮沖散，讓孩子與家人走失，若真的發生類似狀況，也可立刻撥打110，或就近請求警方協助，警方也必將提供必要協助。

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