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落地帛琉就發100美金！惠恕仁親曝「惠台」原因　用中文喊「恭喜發財」

記者杜冠霖／台北報導

帛琉觀光局日前祭出持中華民國護照入境即可領取100美元政策，引起國人熱議，帛琉總統惠恕仁24日過境台灣時，也出席新光第40屆登高大賽活動暖身，會前聯訪時，他表示，帛琉跟台灣之間有非常特別的友誼，為推動相關觀光互動以及彼此間的情誼，實施台灣遊客「落地就領100美元」的政策，也取得相當的成效。聯訪結束後，他也特別用中文說「恭喜發財」，向台灣民眾祝賀。

新光醫院副院長洪子仁表示，台帛旅遊因為一些優惠措施，近期相當旺盛，為了進一步推動相關交流，新光人壽也舉辦第40屆登高大賽，為「為永續共好而跑」登高大賽每次均將報名費捐做公益，累計至今公益捐贈達1億6200萬餘元，參加人次已累計超過20萬。

對於帛琉近期宣布持台灣護照到當地旅客，可現領100美金，惠恕仁也先祝大家新年快樂，他表示，疫情最糟的時候已經過去，而台帛之間觀光非常重要，帛琉跟台灣之間也有非常特別的友誼，為這份情誼及推動相關觀光互動，因此實施台灣遊客「落地就領100美元」的政策，也取得相當的成效。聯訪結束後，惠恕仁也用中文說「恭喜發財」，向台灣民眾祝賀。

洪子仁指出，新光醫院過去提供帛琉多起醫療援助：2021年協助促成「台帛旅遊泡泡」、2022年初Omicron病毒傳播，組成「帛琉防疫醫療團」，協助政府推動國際外交也和帛琉建立相當深厚淵源。為此，洪表示，此次報名後還可以參加抽獎，獎品包含免費健檢、帛琉五天四夜旅遊，推動台帛旅遊也響應帛琉「永續旅遊」政策。

對於出外旅遊，洪子仁指出，國人疫情後出國越來越頻繁，出國前要先檢視疫苗護照、注意有沒有打滿三劑，在國外時口罩、乾洗手也不要離身，這是防疫三寶，也要特別留意在擁擠人潮、大眾運輸系統上也要戴上口罩，並檢視相關保單，看在國外染疫是否有理賠，這些都要注意。

洪子仁表示，帛琉民眾超過85％都打滿3劑疫苗，疫苗覆蓋率很高，大多數人也已經有自然感染的保護力，國人去帛琉旅遊相對風險程度非常低，也要呼籲大家到國外還是要監測自己健康狀況，發現呼吸道症狀就要提早快篩，早日發現風險就可以及早處理。

洪子仁指出，建議民眾出國前準備疫苗護照、檢視保單、隨身攜帶快篩、口罩、乾洗手，也可以準備一些常備藥品，像感冒藥等，到國外有相關症狀時，也可以應急使用。

▲▼新光醫院副院長洪子仁、帛琉總統惠恕仁、新光醫院院長侯勝茂。（圖／新光醫院提供）

▲▼新光醫院副院長洪子仁、帛琉總統惠恕仁、新光醫院院長侯勝茂。（圖／新光醫院提供）

▲▼新光醫院副院長洪子仁、帛琉總統惠恕仁、新光醫院院長侯勝茂。（圖／新光醫院提供）

▲▼新光醫院副院長洪子仁、帛琉總統惠恕仁、新光醫院院長侯勝茂。（圖／新光醫院提供）

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