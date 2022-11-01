華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

▲華航線上旅展開跑，各航線機票均推出優惠價格。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空帛琉航線自 11 月 16 日起增班，以全新 A321neo 客機飛航每週三、六共 2 班，提供旅客更加彈性的行程安排與飛行體驗。2022 年 ITF 台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙來回機票驚喜價 TWD 9,000 元起。

華航表示，自 11 月 16 日起增為每週 2 班台北－帛琉服務，並以全新 A321neo 客機執飛，每班提供 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙共 180 席座位。

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2022 年 ITF 台北國際旅展將於 11 月 4 日登場，華航官網線上旅展也已搶先開跑，即日起至 11 月 28 日推出眾多精選航線促銷優惠，台北－帛琉航線驚喜價 TWD 9,000 元起 (未稅)。

另外加碼送機票，華夏會員完成購票並至活動網頁登錄，就有機會抽中宿霧、峴港及清邁三大新航點免費機票。旅客也可透過華航全新推出《機微酒》自由行 2.0 進化版，選購機票及酒店套裝行程。

位於西太平洋地區的帛琉，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有 340 座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。