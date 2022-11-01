　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

▲華航A350客機。（圖／華航提供）

▲華航線上旅展開跑，各航線機票均推出優惠價格。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空帛琉航線自 11 月 16 日起增班，以全新 A321neo 客機飛航每週三、六共 2 班，提供旅客更加彈性的行程安排與飛行體驗。2022 年 ITF 台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙來回機票驚喜價 TWD 9,000 元起。

華航表示，自 11 月 16 日起增為每週 2 班台北－帛琉服務，並以全新 A321neo 客機執飛，每班提供 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙共 180 席座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022 年 ITF 台北國際旅展將於 11 月 4 日登場，華航官網線上旅展也已搶先開跑，即日起至 11 月 28 日推出眾多精選航線促銷優惠，台北－帛琉航線驚喜價 TWD 9,000 元起 (未稅)。

另外加碼送機票，華夏會員完成購票並至活動網頁登錄，就有機會抽中宿霧、峴港及清邁三大新航點免費機票。旅客也可透過華航全新推出《機微酒》自由行 2.0 進化版，選購機票及酒店套裝行程。

位於西太平洋地區的帛琉，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有 340 座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
為了救女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」　老父哭到昏厥
梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我
上百考生作弊！　中油、台電、中鋼8員工慘了
比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　衛福部長回應了
龍應台回到家　見「滿目瘡痍」大驚：我家震央嗎？
梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌
看身分證地址！　「11縣市居民」2.5折爽住飯店
「再待下去會死」帶小孩到梨泰院　父果斷舉動救了全家人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

對台北沒信心？柯文哲喊「坐一望二」　黃珊珊：選情本來就很詭異

深夜密會、高端公布疫苗價「遭批套招救陳時中選情」　薛瑞元回應了

故宮文物毀損是國際醜聞？　蘇貞昌：對！斟酌成立專案小組調查

黑絲熱褲妹搭客運睡死！醒來周圍黑漆漆　嚇壞call警：我困在車上

凍蒜聲不斷！青年後援會成立　徐榛蔚：推動區塊鏈留住青年

強調民主價值　林飛帆：民進黨不會把「抗中保台」當選舉議題操作

養眼鏡蛇當寵物5年！飼主幫換水突遭攻擊狠咬…幾小時後身亡

九合一選情膠著　綠營評估：現任縣市有機會守成、苗栗是一級戰區

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

《我在案發現場》狠男活燒前妻「無名屍冰殯儀館7年」，遭女兒親自報案還辯「不是故意」

生活熱門新聞

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

二圖看台灣在移動　斷層會偷偷亂動

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

台灣醫師當晚在梨泰院　聽恐怖哀嚎聲衝去救人

4星座年底前好運加持、事半功倍

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠

更多熱門

相關新聞

插畫家馬賽Kyo以迎接邊境解封的歡喜　為華航繪製出多彩的旅遊桌曆

插畫家馬賽Kyo以迎接邊境解封的歡喜　為華航繪製出多彩的旅遊桌曆

去年就為華航繪製月桌曆的插畫家馬賽Kyo，今年以迎接邊境解封的歡喜心情，為華航繪製出多彩的旅遊桌曆，透過實景照片與插畫堆疊的方式，呈現華航12個航點的多重樣貌，童話色彩濃厚。Kyo自己形容，去年是以較嚴肅的心情在做畫，今年是以幼稚的童心來迎接新的時空。

快搶便宜機票！3大航空旅展開跑

快搶便宜機票！3大航空旅展開跑

華航獲評亞洲最佳航空貨運　醫藥品冷鏈運輸延續認證肯定

華航獲評亞洲最佳航空貨運　醫藥品冷鏈運輸延續認證肯定

華航「2023年月曆」　限定發行

華航「2023年月曆」　限定發行

華航明年月桌曆創意新　以不同面貌引領旅人探索璀璨世界

華航明年月桌曆創意新　以不同面貌引領旅人探索璀璨世界

關鍵字：

華航帛琉

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面