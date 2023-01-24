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快訊／全台持續低溫特報！氣象專家：越晚越冷「明清晨跌到低溫谷底」

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

記者楊惠琪／台北報導

寒流急凍全台，氣象局今（24日）下午16時30分，持續針對全台22縣市發布低溫特報。中央氣象局指出，今日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今傍晚至明(25)日嘉義以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象達人彭啟明提醒，今天越晚越冷，明天清晨跌到低溫谷底，今天天氣方面仍然有明顯的北東、西南差異，由於寒流帶來北風環境，配合上午有華南雲系通過帶來水氣，北部是明顯的陰雨天氣，東半部至恆春半島也有局部短暫雨，而中南部地區清晨時段也有局部較多雲量，接近中午時分則陸續轉為多雲到晴。「運動完走出戶外，竟然在台北市看到夕陽！ 不妙，晚上的輻射冷卻，請做好保暖工作！」

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彭啟明指出，明天初四白天期間仍然受到寒流影響，水氣會比今天少一些，北部、東半部雲量持續偏多，降雨範圍縮小，會比較零星、局部，中南部則是晴時多雲天氣。中北部、花東白天高溫與今天相當，南部會稍降2-3度。

彭啟明說，後天初五寒流減弱，各地都有陽光露臉、白天氣溫也會明顯回升，不過早晚仍有明顯低溫。很快地初六又有一波強冷空氣南下，目前預報強度至少也會達到強烈大陸冷氣團，是否達到寒流等級還要觀察未來幾天預報變化狀況。水氣則是只有初六稍多，北部、東半部局部短暫雨。▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

今(24日)下午至明(25日)白天低溫區域
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)
臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）
 

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