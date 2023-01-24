大年初三「赤狗日」最凶！ 「不宜啪啪啪」6禁忌曝...做1事可招財

▲大年初三是農曆春節中大凶之日，有些禁忌需要留意。（示意圖／取自Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

農曆春節已來到大年初三了，民謠《正月調》唱道「初一早，初二早，初三睡到飽」，這睡到飽在傳統習俗中可是有些禁忌要留意。命理專家小孟老師就在臉書粉專發文提醒，民間傳說大年初三是俗稱的「赤狗日」，傳說中赤狗是熛怒之神，遇到他的人一定會不吉利，容易有凶事發生，同時也是年節最凶之日，因不宜外出，不過做1事則可招財！

1.忌外出拜年

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赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，否則容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2.不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈，讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神；另外，可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，這樣老鼠飽足後就不會加害人類。

3.不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，女生行房會氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

4.莫吃過多米飯

因為老鼠吃米粒五穀，為了避免與老鼠搶食，因此不要攝取過多米飯。

5.在戶外撒一些米粒

在戶外撒一些米粒可以跟老鼠分錢，代表「鼠來寶」、「鼠錢鼠到爆」。

6.初三不宜早起，睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，這天要睡飽的主因是為了避開宴客和朋友聚會，以免沖煞赤狗日。

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